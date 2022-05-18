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Демонтаж пам'ятників совдепу: кого знесуть, коли почнеться і скільки це коштуватиме

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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18 травня, 06:30
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Потрібно ще два-три місяці на підготовку до демонтажу
Серед "засуджених" пам'ятників - Ватутін та Щорс, і навіть георгіївська стрічка на станції метро "Героїв Дніпра"
Серед "засуджених" пам'ятників - Ватутін та Щорс, і навіть георгіївська стрічка на станції метро "Героїв Дніпра"

Депутати Київради затвердили перелік пам'ятників та пам'ятних знаків, які необхідно прибрати з вулиць та будівель столиці, та передати до музею тоталітаризму. Сайт "Сегодня" дізнався, коли розпочнеться демонтаж та які саме пам'ятники опиняться у музеї.

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Булгакова прибрали із списку

За словами автора проекту рішення Ксенії Семенової, депутата Київради, у кінцевому варіанті залишилося 47 пам'ятників, які будуть демонтовані у місті.

"Деякі пам'ятники ми прибрали зі списку за рекомендаціями експертів, щоб доопрацювати спірні моменти. Проти демонтажу деяких пам'яток виступили колеги-депутати – до них почали масово звертатись виборці.

Наприклад, щодо пам'ятника письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали зі списку. Також прибрали зі списку на демонтаж декоративне оформлення на Хрещатику", – розповіла сайту "Сегодня" автор проекту рішення депутат Київради Ксенія Семенова.

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Що заберуть?

  • Бронзові медальйони із радянськими зображеннями на станції метро "Вокзальна"
  • Три пам'ятники російському поетові Олександру Пушкіну у Шевченківському та Печерському районах столиці.
  • Пам'ятник генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.
  • Меморіальну дошку присвячену Ванді Василевській у Печерському районі. Вона завзято боролася проти української мови.
  • Георгіївську стрічку, якою оформлено станцію метро "Героїв Дніпра"
  • Пам'ятник, присвячений Переяславській раді під колишньою Аркою дружби народів із зображенням Богдана Хмельницького та Василя Бутурліна – московського посла.
  • Пам'ятник письменнику та співробітнику ЧК Миколі Островському у Солом'янському районі.
  • Пам'ятник учасникам січневого збройного повстання у 1918 році у Печерському районі
  • Пам'ятник льотчику Валерію Чкалову у Шевченківському районі столиці
  • Кінний пам'ятник червоному командиру та коменданту Києва Миколі Щорсу

Пам'ятник Переяславській раді з російським боярином Бутурліним біля арки Дружби народів піде під знесення слідом за двома братами-пролетаріями, вирок яким уже виконано.
Пам'ятник Переяславській раді з російським боярином Бутурліним біля арки Дружби народів піде під знесення слідом за двома братами-пролетаріями, вирок яким уже виконано.

Батьківщина-мати поки що залишиться з гербом

З первісного списку на демонтаж прибрали герб СРСР на щиті статуї Батьківщина-мати.

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Є безліч експертиз, які підтверджують, що демонтаж герба викличе серйозні пошкодження самої скульптури. Для безпечного демонтажу герба необхідне складне інженерне та технічне рішення. Для демонтажу щита з гербом СРСР необхідно задіяти інженерні інститути та лабораторії, які зараз працюють для фронту. Тому ми повернемося до цієї теми, коли можна максимально задіяти фахівців. Не виключено, що на той час вдасться якось замаскувати герб неіснуючої імперії", – розповідає сайту "Сегодня" Ксенія Семенова.

Герб СРСР на щиті Батьківщини-матері поки що залишиться. Незрозуміло, як його демонтувати, не пошкодивши саму статую.
Герб СРСР на щиті Батьківщини-матері поки що залишиться. Незрозуміло, як його демонтувати, не пошкодивши саму статую.

Ватутіну та Щорсу приготуватися

За словами депутата за проголосованим рішенням буде така процедура: КМДА доручено доопрацювати список із 47 пам'ятників на демонтаж. Туди можуть додати нові об'єкти. Наприклад, після того, як ухвалили рішення на сесії Київради, виявили ще кілька меморіальних дощок, які необхідно прибрати з фасадів будівель.

"Нам необхідно доопрацювати список, а також всю документацію для демонтажу. З 47 об'єктів лише 5 складні, які вимагають звернення до Кабміну, оскільки ці пам'ятники мають охоронний статус. Це пам'ятники Миколі Щорсу, Ватутіну, екіпажу бронепоїзда "Таращанець". Їх потрібно переносити за спеціальною процедурою розробленої для пам'ятників культури, і для цього буде потрібен час на розробку проектної документації. Орієнтовно цей процес триватиме два місяці", – пояснила Ксенія Семенова.

Що ж до демонтажу меморіальних дощок, то його провести буде набагато простіше оскільки вони не мають охоронного статусу. Таким демонтажем займатимуться балансоутримувачі будівель. Вони зможуть демонтувати їх самостійно або за допомогою представників благоустрою.

Адже для кінної статуї Щорса на бульварі Шевченка позував молодий Леонід Кравчук. Нині покійний.
Адже для кінної статуї Щорса на бульварі Шевченка позував молодий Леонід Кравчук. Нині покійний.

Ціна запитання

Демонтаж меморіальних дощ здійснюватиметься за рахунок коштів балансоутримувача.

"Я думаю, що зняти меморіальну табличку із фасаду будинку буде не дуже дорого. А до великих об'єктів, які вимагають проекту та масштабних робіт, необхідно залучати позабюджетні кошти", – зазначає автор проекту рішення Ксенія Семенова.

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