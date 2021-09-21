Ексначальник поліції Києва може стати заступником Кличка

У мера Києва Віталія Кличка може з'явитися новий заступник. Причому ним може стати ексначальник поліції Києва Андрій Крищенко, який 11 серпня залишив цей пост, подавши у відставку. Як дізнався сайт "Сьогодні" з власних джерел у мерії, таке кадрове призначення дійсно готується на Хрещатику, 36.
Меру Києва необхідний професіонал, який координуватиме роботу з правоохоронцями в столиці і вести з ними діалог, а Крищенко керував поліцією Києва з 2015 року. Тим більше зараз, коли силовики активно перевіряють міські департаменти і комунальні підприємства міста.
З чуток, Андрій Крищенко пропозицію від мера Кличка прийняв. До цього головний поліцейський столиці часто контактував з київським градоначальником, вони добре знайомі.
Планується, що в разі його призначення ексголовний поліцейський Києва курируватиме діяльність Департаменту муніципальної безпеки КМДА. А саме роботу Муніципальної охорони і Київської служби порятунку, вестиме діалог з силовими структурами.
Призначити Андрія Крищенка своїм заступником Віталій Кличко планує на сесії Київради 23 вересня.
"Це цілком реально зробити. Якщо на сесії вистачить голосів", – повідомило наше джерело.
Сам Андрій Крищенко поки не прокоментував чутки про своє призначення.
До речі, на цей момент у глави КМДА 14 заступників.
Кар'єра Андрія Крищенка
- 1990-1992 – проходив військову службу в армії СРСР.
- 1992 – почав у Горлівці працювати міліціонером ППС Калінінського райвідділу.
- 1994-2007 – працював у Горлівці у відділі з боротьби з організованою злочинністю і в обласному управлінні.
- З 2007 – начальник Артемівського відділу з боротьби з організованою злочинністю.
- 2011 – очолив Знаменський міськвідділ міліції ГУ МВС України в Кіровоградській області, у 2013 році – УБОЗ в Кіровоградській області.
- Станом на травень 2014 року – керівник міліції Горлівки.
- У квітні 2014 року обороняв свій пост – відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор і найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий.
- З 10 липня 2014 року – т.в.о. керівника Слов'янської райдержадміністрації.
- З грудня 2014 року – начальник УБОЗ ГУМВС в Донецькій області.
- 15 грудня 2015 – 11 серпня 2021 – начальник поліції Києва, після звільнення його посаду зайняв Іван Виговський.
Раніше ми писали, що:
- Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської області;
- глава Офісу президента України Андрій Єрмак призначений на посаду глави президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України.