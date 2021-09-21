Ексначальник поліції Києва може стати заступником Кличка

Призначити Андрія Крищенка своїм заступником мер планує на сесії Київради, яка пройде 23 вересня

Мер Києва скоро може представити нового заступника / Фото: Колаж: Сьогодні

У мера Києва Віталія Кличка може з'явитися новий заступник. Причому ним може стати ексначальник поліції Києва Андрій Крищенко, який 11 серпня залишив цей пост, подавши у відставку. Як дізнався сайт "Сьогодні" з власних джерел у мерії, таке кадрове призначення дійсно готується на Хрещатику, 36.

Меру Києва необхідний професіонал, який координуватиме роботу з правоохоронцями в столиці і вести з ними діалог, а Крищенко керував поліцією Києва з 2015 року. Тим більше зараз, коли силовики активно перевіряють міські департаменти і комунальні підприємства міста.

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З чуток, Андрій Крищенко пропозицію від мера Кличка прийняв. До цього головний поліцейський столиці часто контактував з київським градоначальником, вони добре знайомі.

Планується, що в разі його призначення ексголовний поліцейський Києва курируватиме діяльність Департаменту муніципальної безпеки КМДА. А саме роботу Муніципальної охорони і Київської служби порятунку, вестиме діалог з силовими структурами.

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Призначити Андрія Крищенка своїм заступником Віталій Кличко планує на сесії Київради 23 вересня.

"Це цілком реально зробити. Якщо на сесії вистачить голосів", – повідомило наше джерело.

Сам Андрій Крищенко поки не прокоментував чутки про своє призначення.

До речі, на цей момент у глави КМДА 14 заступників.

Кар'єра Андрія Крищенка

1990-1992 – проходив військову службу в армії СРСР.

1992 – почав у Горлівці працювати міліціонером ППС Калінінського райвідділу.

1994-2007 – працював у Горлівці у відділі з боротьби з організованою злочинністю і в обласному управлінні.

З 2007 – начальник Артемівського відділу з боротьби з організованою злочинністю.

2011 – очолив Знаменський міськвідділ міліції ГУ МВС України в Кіровоградській області, у 2013 році – УБОЗ в Кіровоградській області.

Станом на травень 2014 року – керівник міліції Горлівки.

У квітні 2014 року обороняв свій пост – відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор і найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий.

З 10 липня 2014 року – т.в.о. керівника Слов'янської райдержадміністрації.

З грудня 2014 року – начальник УБОЗ ГУМВС в Донецькій області.

15 грудня 2015 – 11 серпня 2021 – начальник поліції Києва, після звільнення його посаду зайняв Іван Виговський.

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