"Ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми" в інтернеті". Кулеба про смерть дівчинки із Боярки

Сьогодні в Боярці в академічному ліцеї дві учениці сьомого класу отруїлися. Є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в інтернеті.

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Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в Facebook.

"Одну дівчинку не вдалося врятувати. Висловлюю свої щирі співчуття батькам. Друга школярка знаходиться в лікарні", – пише він у Мережі.

За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в інтернеті.

"Небезпека в інтернеті більша, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн​", – каже Микола Кулеба.

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За його словами, дітям потрібно нагадати про важливі правила користування інтернетом:

не спілкуватися з незнайомцями;

не повторювати дії, які пропонуються в Мережі;

пояснити, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом – незворотні наслідки в реальному житті.

Нагадаємо, на перерві дівчатка сходили в аптеку, купили таблетки "Дротаверин". Прийшли в школу і випили їх в туалеті – кожна по 40 штук. Знайшли їх однокласники, які прийшли подивитися на результат експерименту.

Поліцейські встановили провізорів, які зізналися в тому, що продали лікарський препарат дітям. З огляду на те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "Но-шпа" і відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи щодо законності продажу лікарських препаратів дітям.

Також ми писали, в селі Чайка під Києвом 10-річний хлопчик викинувся з балкона 15-го поверху. За словами очевидців, на балконі залишився рюкзак дитини, взуття та верхній одяг.

Крім того, в США підлітки транслювали, як вбивають 15-річну дівчину онлайн.

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