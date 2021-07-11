"Це безумство!": Кличко несподівано продовжив реп-баттл з музикантом (відео)

Після того, як мер Віталій Кличко відреагував на пісню, група Karta Svitu записала студійну версію "Одного разу я стану мером"

Віталій Кличко відреагував на пісню Івана Маруніча. Колаж: "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на пісню "Одного разу я стану мером" , Яка всього за кілька днів стала хітом.

У Instagram він опублікував відео, де підспівує пісні.

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"Кажуть, нова пісня від Івана Маруніча і групи Karta Svitu, співавтором якої раптово став і я – вже хіт. Ви чули?" , – написав Віталій Кличко.

Підписники Віталія Кличка відзначили харизму мера і підтримали його: "Смішний і чарівний", "Яке безумство", "Вогонь!", "Веселе відео", "Співаючий мер, ось це так".

Як розповів Іван Марунич, автор пісні, з перших хвилин після публікації відео, де він експромтом заспівав пісню за кермом машини, "понеслися лайки і приємні коментарі". А після того, як Віталій Кличко відреагував, група Karta Svitu записала студійну версію пісні з реакцією мера, де той говорив:

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"Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче... Подивимося, скільки ти зможеш протриматися. Музикою краще продовжуй займатися!".

Як ми писали раніше, мер Києва Віталій Кличко вважає, що він дуже багато робить для розвитку столиці, але люди не помічають хорошого, якщо немає "вау-ефекту".