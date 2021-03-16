"Це може стати другим Буковелем". Кличко просить Кабмін посилити обмеження в Києві

За минулу добу в столиці 999 нових випадків коронавірусу

За останні півтора тижні в столиці збільшилася вдвічі статистика COVID-19. За минулу добу тільки 999 нових випадків коронавірусу. Київ просить Кабмін посилити обмеження в "помаранчевій зоні".

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Динаміка поширення хвороби загрозлива. Київ звертається до уряду з проханням розширити кількість протиепідемічних обмежень у "помаранчевій зоні", – заявив мер Києва.

Крім того, Кличко просить посилити контроль за виконанням вже встановлених протиепідемічних правил у Києві – масових заходів, маскового режиму, заповненості громадського транспорту, а також роботи ресторанів.

"У нинішній ситуації це може стати другим Буковелем", – сказав Кличко.

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Нагадаємо, Віктор Ляшко, незважаючи на зроблене нещодавно щеплення від COVID-19, примудрився підхопити коронавірус.

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