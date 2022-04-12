"Героїв Бучі" та "Лобановського" замість "Мінської" та "Дружби народів". Які назви можуть отримати станції метро Києва

За варіанти, що сподобалися, можна буде проголосувати в "Києві цифровому"

Питання перейменування станцій поки що на стадії обговорення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві планують перейменувати 5 станцій метро, які мають старі назви, які стали неприйнятними через російську агресію. Йдеться про станції: "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра". З такою пропозицією виступив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Жителі Києва та України підтримали ідею та вже пропонують свої варіанти нових назв.

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Так станцію Берестейська "пропонують перейменувати в "Бучанську" або в "Бандерівську". Хоча багато хто виступає за те, щоб її не перейменовувати.

Які є варіанти?

Пропонують варіанти для станцій київського метро у популярних київських пабликах, зокрема на неофіційній сторінці Facebook під ім'ям Ліни Костенко. На своїй сторінці у соціальних мережах вона пропонує перейменувати станцію метро Площа Льва Толстого. На вибір кілька варіантів – "Валерія Лобановського", "Василя Стуса", "Євгенія Патона" або "Івана Котляревського". Користувачі соціальних мереж активно голосують за варіанти, що сподобалися, і пропонують свої.

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Наприклад, станцію метро Дружби народів пропонують перейменувати на "Ботанічний сад", "Чорна гора", "Звіринець" або "Єдності України".

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Багато киян вважають, що буде справедливо перейменувати станцію метро Мінська. Її пропонують назвати "Вишгородською", "Литовською", "Героїв Ірпеня" або "Героїв Бучі". Також цю станцію пропонується перейменувати на "Варшавську" на честь столиці Польщі, яка дала притулок сотням тисяч українських біженців.

До речі, деякі мешканці столиці наполягають на тому, що треба змінити назву Мінського масиву на столичній Оболоні.

Втім, деякі кияни проти перейменування станції Мінська. Мовляв, білоруси не винні, що їхньою країною править диктатор, який допомагає агресору. А білоруські патріоти, зокрема й жителі Мінська, борються за нашу землю у добровольчих батальйонах та жертвують кошти на нашу армію.

Що кажуть у метро?

У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" розповіли, що люди пропонують дуже багато варіантів назв.

"Варіантів дуже багато, але вони мають бути обрані на відкритому голосуванні громадськості та профільною міською комісією з перейменування. Наразі обговорюємо варіант відкритого голосування за допомогою додатка "Київ цифровий", – повідомила сайту "Сьогодня" заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Скільки це обійдеться?

У підземці поки що не називають варіантів нових назв станцій, які можуть обговорювати, додаючи, що прийматимуть усі пропозиції від киян.

Відомо, що у разі перейменування п'яти станцій підземки доведеться змінювати їх назви на самих станціях, за всіма вказівниками у підземці та у вагонах, а також на картах. На це потрібно буде виділяти додаткове фінансування. Наприклад, перейменування станції метро "Петрівка" на "Почайну" у 2018 році коштувало міській скарбниці понад 400 тисяч гривень.

"На даний момент є ініціатива, про вартість зараз дуже рано говорити, спочатку потрібно, щоб було визначено остаточні варіанти назв станцій", – додає сайту "Сегодня" Наталія Макогон.

Чи не раніше закінчення війни?

У комісії з перейменування кажуть, що поки що не займалися питанням перейменування вказаних станцій. На засідання міської комісії питання про перейменування п'яти станцій метро ніхто не виносив. Там кажуть, що поки йде війна, питання це навряд чи порушуватиметься.

"Я думаю, що нам потрібно спочатку дочекатися миру та закінчення війни. Сподіваюся, ці станції залишаться цілими. Після цього потрібно починати думати, що перейменовувати. Моя думка – із цим питанням зараз не потрібно поспішати", – розповів сайту "Сьогодня" член колегії. Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Михайло Кальницький.

Він зазначає, що існують певні стандарти. Люди, які жили в Києві, у певний час сприймають назви станцій метро по-своєму, а інші люди по-іншому сприймають.

"Наприклад, якщо говорити про станцію метро "Дружби народів", то склався шаблон, що це російська дружба чи народів СРСР. Але не варто забувати, що зараз усі народи Європи по-дружньому до нас ставляться і допомагають. І якщо ми приберемо цю назву, то виходить, що цієї дружби немає", – каже Михайло Кальницький.

Що думає влада?

А ось у Київраді зазначають, що вже опрацьовують представлені громадські ініціативи щодо перейменування, оскільки такі речі мають відбуватися у правовому полі із погодженням усіх відповідних інстанцій.

Там зазначають, що перейменування торкнеться не лише станцій метро, а й міських вулиць та проспектів. За словами Володимира Бондаренка, секретаря Київради, перейменувати у Києві планують 15 вулиць та 5 станцій метрополітену.

В умовах повномасштабної війни Росії проти України гостро постало питання про перейменування вулиць, станцій метрополітену та інших міських об'єктів у столиці, які носять назви відомих діячів та знакових подій країни-агресора або її союзників.

"Найближчим часом на сайті Київради буде розміщено офіційний список об'єктів із запропонованими варіантами нових назв. підземки "Героїв Дніпра" та "Мінська", – розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він наголошує, що завершити процес дерусифікації зможуть уже на найближчому пленарному засіданні Київради. А фактичне фінансування заходів щодо перейменування вулиць та станцій метрополітену буде передбачено у міськбюджеті на наступний рік.