Голову Київської облради Олександра Склярова зняли з посади

Сьогодні проходить позачергова сесія в закритому режимі через карантинні обмеження

Голову Київської обласної ради Олександра Склярова зняли з посади.

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Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.

Відставку чинного голови підтримали 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів – 84.



"Зараз будуть голосувати за відставку заступників Склярова Марини Сапожко і Валерія Ксьонзенко", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні проходить позачергова сесія в закритому режимі через карантинні обмеження.

Раніше ми писали, що депутати Херсонської облради побилися через прапор РФ.

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