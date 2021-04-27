Голову Київської облради Олександра Склярова зняли з посади

Голову Київської обласної ради Олександра Склярова зняли з посади.
Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.
Відставку чинного голови підтримали 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів – 84.
"Зараз будуть голосувати за відставку заступників Склярова Марини Сапожко і Валерія Ксьонзенко", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні проходить позачергова сесія в закритому режимі через карантинні обмеження.
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