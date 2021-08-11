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Грядуть нові призначення. Про що говорять в київській поліції після зміни керівництва

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
11 серпня, 19:18
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Сьогодні пост глави столичної поліції Андрія Крищенка зайняв Іван Виговський
На знімку Іван Виговський. Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку Іван Виговський. Фото: колаж "Сьогодні"

Після приходу нового начальника київської поліції столичні поліцейські не виключили зміни керівництва і в районних управліннях. Про це кореспонденту "Сьогодні" розповіли правоохоронці.

"На зустрічі Виговський сказав про кадрові зміни. Якими вони стануть – цього поки особистому складу не озвучили", – сказав нам начальник одного з київських управлінь поліції.

У Києві призначили нового главу поліції

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Сьогодні з'явилася інформація про відставку Андрія Крищенка, який керував поліцією Києва з грудня 2015-го. На цій посаді його змінить полковник Іван Виговський, який очолював поліцію Полтавської області.

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А міністр внутрішніх справ заявив, що від нового глави поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення громадської безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

"Знаю, що він захоплювався грою на фортепіано. Не знаю, чи переросло у нього це в хобі, але потяг до цього у нього був. Не здивовані, що Виговський пішов угору по кар'єрних сходах. Його трудоголізм дозволив йому розкрити крила. Під час служби в Миколаївській області намагався якомога глибше вникнути в деталі гучних злочинів", – розповіли нам колеги нового начальника поліції Києва.

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