"Хакнули". Депутат Київради привітала підписників з Днем піонерії в соцмережах

Пізніше жінка написала в Facebook, що її сторінку зламали

Депутат привітала підписників з Днем піонерії. Фото: Богдана Тимощук/Facebook

На сторінці депутата Київради від партії "Батьківщина" Богдани Тимощук в Facebook з'явилося привітання з Днем піонерії. Пізніше привітання зі сторінки було видалено.

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Про це повідомляє "Чесно" в Facebook.

Зараз привітання зі сторінки видалене, але в Мережі опублікували скріншоти.



"Зі святом всіх, хто зберіг піонерський запал", – було написано в повідомленні.



До нього додано зображення з комуністичною символікою і написом "Вітаю зі святом колишніх піонерів, бажаю залишатися для інших прикладом".

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Як пізніше Богдана Тимощук оголосила, її акаунт зламали.



"Друзі, мою сторінку в Facebook "хакнули". Про "піонерський запал" я б точно нічого не писала", – написала депутат.

Раніше ми писали, що сайти райдержадміністрацій та територіальних громад Київської області зламали хакери.

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Нагадаємо, що в жовтні Євросоюз почав розслідування стосовно Facebook через можливий витік і недостатню захищеність особистих даних дітей в соцмережі Instagram.