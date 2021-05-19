"Хакнули". Депутат Київради привітала підписників з Днем піонерії в соцмережах

Депутат привітала підписників з Днем піонерії. Фото: Богдана Тимощук/Facebook
На сторінці депутата Київради від партії "Батьківщина" Богдани Тимощук в Facebook з'явилося привітання з Днем піонерії. Пізніше привітання зі сторінки було видалено.
Про це повідомляє "Чесно" в Facebook.
Зараз привітання зі сторінки видалене, але в Мережі опублікували скріншоти.
"Зі святом всіх, хто зберіг піонерський запал", – було написано в повідомленні.
До нього додано зображення з комуністичною символікою і написом "Вітаю зі святом колишніх піонерів, бажаю залишатися для інших прикладом".
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Як пізніше Богдана Тимощук оголосила, її акаунт зламали.
"Друзі, мою сторінку в Facebook "хакнули". Про "піонерський запал" я б точно нічого не писала", – написала депутат.
Раніше ми писали, що сайти райдержадміністрацій та територіальних громад Київської області зламали хакери.
Нагадаємо, що в жовтні Євросоюз почав розслідування стосовно Facebook через можливий витік і недостатню захищеність особистих даних дітей в соцмережі Instagram.