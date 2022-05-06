Як навчатимуться школярі у Києві до кінця року: відповідь КМДА

Столична влада пояснила поновлення дистанційного навчання у школах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці освітні послуги для школярів надаються дистанційно і ситуація не зміниться до кінця навчального року. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Рішення про відновлення навчання у дистанційному режимі було прийнято як для продовження освітнього процесу, так і для того, щоб зайняти дітей. Вчитель та однокласники – це люди, з якими дитина емоційно пов'язана, адже у мирний час проводить багато часу з ними. Перебуваючи на зв'язку у непростий час, діти відчувають підтримку одне одного і водночас продовжують навчання", – розповів Микола Поворозник.

Він додав, що за рішенням Міністерства освіти та науки України складання державної підсумкової атестації цього року скасовано.

Реклама

Мультитест замість ЗНО

Раніше повідомлялося, що цього року абітурієнти замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест, який проходитиме у комп'ютерному форматі. У Центрі оцінки якості освіти опублікували демонстраційний варіант тесту, на якому можна заздалегідь потренуватися.

Національне мультипредметне тестування триватиме 90 хвилин, за які необхідно виконати 60 завдань із трьох предметів: українська мова, математика та історія України.

Читайте також: