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Як у метро Києва розпізнаватимуть вакцинованих пасажирів

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 19:20
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У "червоній зоні" транспорт працюватиме за електронними спецперепустками
Зупиняти роботу метрополітену не планують
Зупиняти роботу метрополітену не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Києва заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом. Відділення лікарень, які беруть COVID-хворих, заповнені майже на 47%. Але столиця як і раніше перебуває у "жовтій" зоні карантину. Якщо ситуація ускладнюватиметься, то Київ може перейти в "помаранчеву" або "червону" зони. Тоді нових обмежень не уникнути, особливо на міському транспорті.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як у місті планують організувати можливість поїздок у транспорті для вакцинованих і невакцинованих пасажирів.

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Якщо, наприклад, пасажири будуть показувати паспорти вакцинації на вході в метро, то це однозначно закінчиться великим скупченням людей на станціях.

Натовпи пасажирів вже зараз спостерігаються на станціях, коли через великий пасажиропотік співробітники метро обмежують вхід у вестибюлі, закриваючи частину вхідних дверей. Можна собі уявити, що буде відбуватися біля турнікетів, коли там перевірятимуть, щеплений пасажир чи ні.

Що говорять в метро

У столичній підземці кажуть, що поки їм не надходили документи стосовно можливих обмежень у метро.

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"На сьогодні ми не отримували документ про зміни або перелік заходів для впровадження в метрополітені", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Там зазначають, що некоректно зараз обговорювати якісь варіанти.

"Як тільки буде такий документ – ми одразу підготуємо план дій згідно з тим, що буде зазначено в документі, як і всі інші підприємства", – розповіли у Київському метрополітені.

Що говорять у мерії

У КМДА зазначають, що зупиняти роботу метрополітену не планують – це буде крайній захід, якщо ситуація з пандемією вийде з-під контролю.

У разі переходу Києва в "помаранчеву" (або "червону") зону, влада вводитиме додаткові обмеження, які посилять рівень безпеки в столиці, щоб вакциновані люди, попри жорсткі обмеження, могли безпечно працювати.

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Що ж стосується обмеження на проїзд у транспорті, то в мерії планують використовувати спеціальні електронні перепустки, які видаватимуть за заявками керівників підприємств. На цей момент механізм видачі цих документів відпрацьований.

Втім, документ, що дає право на проїзд у метро або міському транспорті, можуть видати і невакцинованому співробітнику.

У КМДА пояснюють, що заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення необхідно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Спочатку, право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міста.

Загроза локдауну в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування у закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування у закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки за наявності сертифікату про вакцинацію.

Якого транспорту це стосуватиметься:

  • потягів;
  • автобусів;
  • літаків.

Учасники наради зазначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що нині серед госпіталізованих із COVID-19 близько 97% – невакцинованих.

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