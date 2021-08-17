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Ким замінять Кличко? Ім'я нового глави КМДА можуть озвучити на РНБО – джерело

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 серпня, 18:41
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Експерти припускають, що зміна керівництва КМДА може відбутися найближчим часом – можливо до Дня Незалежності
Протести під КМДА і мер столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Протести під КМДА і мер столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві знову заговорили про можливе зняття з посади глави КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулюють на тлі масових обшуків в столичних підприємствах, які активно критикує мер Києва. Багато експертів називають це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва і Офісом президента.

Коли Кличко можуть зняти

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Експерти припускають, що зміна керівництва в столичній держадміністрації може відбутися найближчим часом – можливо і до Дня Незалежності.

На думку політолога Володимира Фесенка, заміна голови КМДА може бути подана як тимчасовий захід, для наведення порядку в комунальних підприємствах столиці та очищення від корупції, мовляв центральна влада повинна негайно втрутитися в ситуацію.

"На мій погляд, якраз зараз, за тиждень до святкування 30-річчя Незалежності України, коли в Києві буде проводитися маса міжнародних заходів, весь цей конфлікт абсолютно не потрібен. Зараз не час і не місце для з'ясування стосунків. Київська та центральна влада повинні гідно провести всі заходи – це зараз найголовніше. А потім повернутися до цього питання і подумати, як вирішити всі проблеми з комунальними підприємствами, і напруженням у відносинах. Як на мене, то цим конфліктом дуже захопилися обидві сторони. Проблеми можна вирішувати по-іншому", – зазначив Фесенко в коментарі "Сьогодні".

Ким замінять Кличко

Сайт "Сьогодні" звернувся до столичних чиновників, які знають ситуацію зсередини. У мерії неохоче спілкуються на тему можливого призначення нового глави КМДА. Підтверджують, що рішення влади можемо почути вже на цьому тижні.

"Ситуація напружена – ви самі бачите, що відбувається. І ми теж чуємо всілякі чутки про те, що це питання вирішується в надрах Офісу президента. З огляду на все, що відбувається, то рішення про призначення нового голови КМДА може бути озвучено і на засіданні Кабміну вже завтра, або в п'ятницю на РНБО", – розповіло нам джерело в КМДА.

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У той же час політолог каже, що відставка Кличко, хоча про неї вже й кажуть два роки, не обов'язково відбудеться.

"Кличко відчуває ризик для себе, що його можуть позбавити посади глави КМДА. Це буде конфліктна тема. І зараз ми бачимо зростання напруги у відносинах між київською та центральною владою. Але чи закінчиться це заміною керівника КМДА? Теоретично, так – це можливо. Я не виключаю такого сценарію. Адже конфлікт розігрується вже в втрете. Але не обов'язково вже у вересні буде новий глава КМДА. Це можливо, але не обов'язково. Все буде залежати від розвитку ситуації", – зазначає Фесенко.

Як реагує Кличко

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб. Він вважає, що всі справи, за якими приходили з перевіркою, – тиск на нього і місцеву владу.

"Робиться це з однією метою – зганьбити мою репутацію. І створити основу, щоб, всупереч Конституції, призначити главою КМДА залітного ставленика, а не того, кого обрали кияни", – додав Кличко.

У столиці протягом останнього часу прокуратура провела ряд обшуків в комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітло", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА і ін.

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