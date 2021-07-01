Київ розпустив Комунальну службу перевезень: що відбувається

Маршрутки Києва / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні
Київська влада звільнили керівника Комунальної служби перевезень (КСП) Сергія Савтиря, а також повідомила про звільнення в зв'язку з реорганізацією структури підприємства всім працівникам Служби.
Про це повідомив у Facebook заступник голови КМДА Костянтин Усов.
За його словами, Савтиря звільнили через "втрату довіри" після "проведення останнього гарячого конкурсу, безпрецедентної дискваліфікації двох третин перевізників і задіяння спецназу МВС для протидії тітушкам, які намагалися його зірвати".
"Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства. Двомісячний термін на пошук нової роботи пішов", – також написав він.
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Усов додав, що команду Комслужби перевезень підозрюють у роботі на користь окремої групи перевізників.
"За 2020 рік Службою було проведено 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій. При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. І те – за їх власної ініціативи", – уточнив він.
Заступник голови КМДА також анонсував позапланову аудиторську перевірку підприємства для аналізу фінансово-економічної діяльності служби за останні роки і законності рішень її керівництва.
Нагадаємо, на початку червня Державна фіскальна служба в Києві провела обшуки на комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".
Ми також писали, що в останні дні кияни обговорюють у соціальних мережах фото незвичайних автобусів великої місткості Volvo, які почали курсувати вулицями столиці, розраховуючи на оновлення автопарку Києва.
Крім того, на початку червня у Києві стріляли у заступника голови Нацагенції з розшуку і менеджменту активів.