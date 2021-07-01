Київ розпустив Комунальну службу перевезень: що відбувається

Заступник голови КМДА анонсував позапланову аудиторську перевірку підприємства для аналізу його фіндіяльності і законності рішень керівництва

Маршрутки Києва / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Київська влада звільнили керівника Комунальної служби перевезень (КСП) Сергія Савтиря, а також повідомила про звільнення в зв'язку з реорганізацією структури підприємства всім працівникам Служби.

Реклама

Про це повідомив у Facebook заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, Савтиря звільнили через "втрату довіри" після "проведення останнього гарячого конкурсу, безпрецедентної дискваліфікації двох третин перевізників і задіяння спецназу МВС для протидії тітушкам, які намагалися його зірвати".

"Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства. Двомісячний термін на пошук нової роботи пішов", – також написав він.

Читайте також: Це неможливо, але факт. У Києві помітили міський автобус без дна (відео)

Реклама

Усов додав, що команду Комслужби перевезень підозрюють у роботі на користь окремої групи перевізників.

"За 2020 рік Службою було проведено 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій. При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. І те – за їх власної ініціативи", – уточнив він.

Заступник голови КМДА також анонсував позапланову аудиторську перевірку підприємства для аналізу фінансово-економічної діяльності служби за останні роки і законності рішень її керівництва.

Нагадаємо, на початку червня Державна фіскальна служба в Києві провела обшуки на комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Ми також писали, що в останні дні кияни обговорюють у соціальних мережах фото незвичайних автобусів великої місткості Volvo, які почали курсувати вулицями столиці, розраховуючи на оновлення автопарку Києва.

Реклама

Крім того, на початку червня у Києві стріляли у заступника голови Нацагенції з розшуку і менеджменту активів.