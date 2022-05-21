Київська область у безпеці? Зеленський повернув голову ОДА

Олексій Кулеба повернувся на свою довоєнну посаду

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він звільнив із цієї посади Олександра Павлюка. Про це повідомляє пресслужба президента.

В Офісі глави держави зазначили, що Олександр Павлюк, будучи головою ОВА, зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування у регіоні. З використанням військового досвіду роботи у складних умовах протистояння ворогові навколо Києва було створено нові потужні оборонні лінії.

Реклама

Саме за часів головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Відразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури: розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, відновлення електропостачання, подача води та газу до будинків на територіях, що були під окупацією.

Старий новий голова Київської ОДА

Олексій Кулеба очолював Київську облдержадміністрацію до 15 березня, коли замість нього президент призначив головою Київської ОВА екскомандувача Операції Об'єднаних сил Олександра Павлюка. Зеленський пояснив це необхідністю посилення оборони столиці. Глава держави також зазначав, що звільнений із цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Вперше Олексія Кулебу було призначено головою Київської ОДА 9 лютого цього року, до повномасштабного вторгнення РФ. Рішення про його заміну 15 березня ухвалили у зв'язку із тодішніми намірами окупантів захопити Київ. Отже, судячи з повернення Кулеби, небезпека для столиці минула.

Реклама

Кулеба закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки. Кандидат наук із державного управління. До призначення головою Київської ОДА був заступником голови ОДА з питань здійснення самоврядних повноважень, раніше працював директором Департаменту міського благоустрою КМДА.

Читайте також: