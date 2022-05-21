Київ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Київська область у безпеці? Зеленський повернув голову ОДА

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 15:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олексій Кулеба повернувся на свою довоєнну посаду
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він звільнив із цієї посади Олександра Павлюка. Про це повідомляє пресслужба президента.

В Офісі глави держави зазначили, що Олександр Павлюк, будучи головою ОВА, зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування у регіоні. З використанням військового досвіду роботи у складних умовах протистояння ворогові навколо Києва було створено нові потужні оборонні лінії.

Реклама

Саме за часів головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Відразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури: розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, відновлення електропостачання, подача води та газу до будинків на територіях, що були під окупацією.

Старий новий голова Київської ОДА

Олексій Кулеба очолював Київську облдержадміністрацію до 15 березня, коли замість нього президент призначив головою Київської ОВА екскомандувача Операції Об'єднаних сил Олександра Павлюка. Зеленський пояснив це необхідністю посилення оборони столиці. Глава держави також зазначав, що звільнений із цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Вперше Олексія Кулебу було призначено головою Київської ОДА 9 лютого цього року, до повномасштабного вторгнення РФ. Рішення про його заміну 15 березня ухвалили у зв'язку із тодішніми намірами окупантів захопити Київ. Отже, судячи з повернення Кулеби, небезпека для столиці минула.

Реклама

Кулеба закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки. Кандидат наук із державного управління. До призначення головою Київської ОДА був заступником голови ОДА з питань здійснення самоврядних повноважень, раніше працював директором Департаменту міського благоустрою КМДА.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Детальніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дипломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 травня
1
Особовий склад 28850
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 169
Гелікоптери
4
Танки 1278
Танки
5
ББМ 3116
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 462
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2178
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29301.97

Bitcoin Cash (BCH)

191.11

Binance Coin (BNB)

306.55

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

20.19

Litecoin (LTC)

69.18

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти