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Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідер

19 травня, 10:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутат поставила собі амбітну мету – зробити Київ кращим містом в Європі

Леся Забуранна - глава київського осередку Слуги народу. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Леся Забуранна - глава київського осередку Слуги народу. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна очолила київський осередок партії, змінивши Миколу Тищенка.

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Про це повідомляє пресслужба "СН".

Відповідне рішення було прийнято на зборах міського партійного осередку. До цього нардеп тимчасово виконувала обов'язки голови київської "Слуги народу".

Також була утворена Політична рада, до якої увійшли депутати-мажоритарники, депутати Київської міської ради, а також представники секретаріату фракції партії – всього 31 людина.

"Одним із основних завдань Київської міської організації партії "Слуга Народу" є посилення політичного контролю за діяльністю міського голови Києва та Київради через депутатів, які є членами Політради. У Києві мають нарешті почати займатися розвитком міста та господарською діяльністю, а не корупцією", – сказав глава партії Олександр Корнієнко.

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У свою чергу сама Забуранна усвідомлює, що забезпечення киянам високих стандартів життя, рівня медицини, гідної освіти, соціального захисту, необхідної інфраструктури, безпеки на вулицях, збереження історичних пам'яток, парків і скверів – все це безпосередньо пов'язано з боротьбою з корупцією, обманом і популізмом .

"Наша мрія та ціль зробити Київ найкращим містом у Європі, містом для людей, містом для дітей, містом для науковців, митців, артистів, містом, про яке згадуватимуть – не яким воно було, а яким воно є", – написала вона в Facebook.

Нагадаємо, раніше нардеп Микола Тищенко був главою київського осередку "Слуги народу", але в березні був переведений на Закарпаття.

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