Кличко призначив нового керівника департаменту культури КМДА

Яна Барінова пройшла конкурс з другого разу – у березні набув чинності новий закон та її результати скасували

Мер Києва Віталій Кличко призначив Яну Барінову директором Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

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Про це Барінова повідомила у Facebook.

"Емоції переповнюють, адже це вже вдруге за останніх два місяці. У березні, наступного дня після мого призначення по скороченій "карантинній" процедурі, набрав чинності закон щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служб та мої результати було скасовано", – написала вона.

За її словами, після скасування результату ій "довелося знову зануритись у закони, кошториси, відомчу "нормативку", мапу Києва, консультації з колегами, книжки про міську культуру", щоб спробувати ще раз зайняти посаду. Барінова пише, що поки готувалась до конкурсу, зрозуміла, що все не даремно і їй дійсно потрібна ця посада.

"Це рівень управління – муніципального, державного. І він мені потрібен, аби бути ще більш корисною та продовжувати професійний розвиток… Долучитися до змін у Києві – в європейській креативній столиці – саме така справа для мене", – зазначила Барінова.

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Нагадаємо, що Яна Барінова обімала посаду радника з питань культурної спадщини міністра культури Олександра Ткаченка. Також вона працювала виконавчим диктором Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Барінова має статус єврейського дипломата.

Фото: Facebook

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