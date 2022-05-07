Кличко назвав дату, коли кияни можуть повернутись додому

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну 73 дні тому.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.
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На своїй сторінці у Фейсбуці градоначальник повідомив, що на 8-9 травня не вводитиметься в Києві комендантська година.
"Місто цими днями жодних заходів проводити теж не планує. Тому що, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", – повідомив Кличко.
Обстановка
- Наразі кілька разів на день у Києві оголошується повітряна тривога – залишається загроза падіння російських ракет на об'єкти у місті.
- Українські військові не відкидають ймовірність повторного наступу російських військ на Київ, а тому завжди готується до різних дій ворога. Наше командування розуміє, що без захоплення столиці повної перемоги над Україною не буде.
- Внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Шевченківському районі Києва 28 квітня постраждали 10 осіб, 4 особи госпіталізовано. Під завалами знайшли тіло загиблої журналістки та продюсера Віри Гирич.