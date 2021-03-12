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Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локдаун

12 березня, 16:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Столиця зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні

Мер Києва Віталій Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локдаун.

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Про це мер повідомив в Telegram.

Він нагадав, що вводить строгий карантин уряд своїм рішенням.

"Уряд може знову ввести локдаун у всій країні, якщо більшість областей виявляться в "червоній" зоні карантину" , – написав Кличко.

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За його словами, найскладніша ситуація на заході країни.

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"Столиця поки тримається. Ми зараз знаходимося в "помаранчевій" зоні. Ситуація поки контрольована" , – додав мер.

Нагадаємо, що в Києві за минулу добу 896 нових випадків коронавируса . Підтверджених випадків в столиці всього за період пандемії 144 910.

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Київ карантин Віталій Кличко коронавірус пандемія локдаун

Джерело: Сьогодні

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