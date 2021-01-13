Кличко розповів, чи підвищать у Києві тарифи на опалення і гарячу воду

Поки в Україні готуються знизити ціну на газ для населення, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці ціни на опалення і гарячу воду не підвищаться цієї зими.

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Про це він сказав на брифінгу.

Він нагадав, що питання тарифів постає кожен опалювальний сезон, а причиною для перегляду цін є підвищення вартості газу, який застосовується для нагріву води.

"Київ має обґрунтований і затверджений план розрахунків, але в цьому опалювальному сезоні ціна послуг на гарячу воду й опалення не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків будуть платити за комунальні послуги за тарифами 2019 року", – заявив Кличко.

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При цьому мер зазначив, що кияни самі можуть вплинути на суми в платіжках. За його словами, майже 800 будинків уже скористалися міськими програмами з енергозаощадження, а термомодернізація будинків дає змогу зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази.

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Тим часом в Україні не вщухають протести через значне зростання ціни на природний газ для населення. Незадоволені ті, хто обігріває газом житло і при цьому не отримує субсидію, насамперед це жителі сіл і невеликих міст. Влада вже заявила, що газ подешевшає, але завдяки чому, коли і на скільки насправді знизиться його вартість, поки неясно. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи зміниться ціна на газ після протестів і заяви президента.

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