Мер Києва Віталій Кличко погодився вакцинуватися в прямому ефірі.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", в п'ятницю, 5 березня.
На запитання ведучих у прямому ефірі "готові вакцинуватися в нашому ефірі" Віталій Кличко відповів позитивно.
"Чудова пропозиція, приймається", – сказав мер.
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Також ми писали, які перші побочки проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.
Крім того, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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