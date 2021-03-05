Мер Києва Віталій Кличко погодився вакцинуватися в прямому ефірі.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", в п'ятницю, 5 березня.

На запитання ведучих у прямому ефірі "готові вакцинуватися в нашому ефірі" Віталій Кличко відповів позитивно.

"Чудова пропозиція, приймається", – сказав мер.

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Також ми писали, які перші побочки проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.

Крім того, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

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