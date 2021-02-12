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А як же сніговий апокаліпсис? Кличко раптово пішов у відпустку

12 лютого, 11:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Виконувати обов'язки мера Києва буде Валентин Мондрієвський

Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку.

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Відповідне розпорядження №55 від 11 лютого оприлюднено на Офіційному порталі Києва.

Мер міста вирішив відпочити. Відповідно до розпорядження, він буде відсутній тільки в п'ятницю, 12 лютого. Виконувати його обов'язки буде його заступник – Валентин Мондрієвський.

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За інформацією ЗМІ, Кличко має намір покинути Україну і провести вихідні в Туреччині. Ймовірно, він взяв його спеціально в п'ятницю, щоб захопити ще вихідні і відпочити три дні.

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Раніше ми писали про те, що Кличко показав, як інспектував прибирання снігу в Києві.

Також ми писали, що легенда українського боксу Володимир Кличко холодний сніжний час в Україні використовує по максимуму. Нещодавно Кличко пішов на риболовлю в лютий мороз.

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Київ Туреччина мер відпустка КМДА Віталій Кличко

Джерело: Сьогодні

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