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Кличко: Вранці озброєні люди увірвалися до мого під'їзду

18 травня, 09:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Обшуки мер назвав відкритим шоу і розповів, до кого насправді прийшли силовики

Віталій Кличко біля своєї квартири. Скріншот

Віталій Кличко біля своєї квартири. Скріншот

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував обшуки в його будинку і заявив, що насправді приходили не до нього, а до іншої квартири. Про це він сказав журналістам в під'їзді свого будинку.

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За його словами, він о 6:30 тренувався в спортзалі, а о 7:00 прийшли силовики.

"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися в під'їзд. Зараз вони чи то злякалися і пішли в іншу квартиру. Двері були зачинені, нікого немає. Вони постояли і пішли далі", – сказав Кличко.

Він назвав цю акцію "відкритим шоу" і розповів, куди насправді прийшли силовики.

"Вирішили відкрите шоу зробити. Я знаю людей, які тут живуть – дуже бідні люди. Не знаю, які там кримінальні провадження можуть бути... Вони прийшли в якихось інших справах до людини поверхом нижче. Раніше там жили працівники оперного театру – живуть дуже бідно. Але СБУ каже, що вони здають квартиру – значить, напевно, ворог держави, якщо СБУ прийшла", – сказав мер.

На питання, з чим це все може бути пов'язано, він натякнув на тиск з боку Офісу президента, де, за його словами, регулярно "проходять наради, присвячені Кличку".

Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що кошмарить місцеву владу. Обшуки пройшли на багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.

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Тим часом експерти висловили думку "Сьогодні", обшуки у Кличка – це корупція чиновників чи боротьба за Київ?

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