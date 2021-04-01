Коли в Києві можуть ввести комендантську годину – влада назвала умову

Це станеться, якщо в лікарнях не залишиться місць для пацієнтів з COVID-19

Комендантську годину в Києві введуть в разі, якщо в лікарнях не залишиться місць для пацієнтів з COVID-19. Поки таких планів у влади немає.

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Про це заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Введення комендантської години – це рівень Кабміну і Верховної Ради, оскільки в цьому процесі мають бути задіяні Нацполіція і Нацгвардія. Комендантську годину можуть ввести, коли буде повне перевантаження ліжок в лікарнях. Поки такого немає. І це питання не до мене і навіть не до КМДА", – зазначив він в коментарі "Сьогодні".

У столичній держадміністрації не змогли підтвердити або спростувати інформацію про можливе посилення карантину.

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"Таке питання не розглядається на рівні міської державної адміністрації. Можливо, плани щодо введення комендантської години є на рівні Кабміну, але ми про них поки не чули", – заявило нам джерело в КМДА.

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Як повідомлялося раніше, після 16 квітня карантин в Києві послаблять, але не виключено, що обмеження можуть продовжити.

Також нагадаємо, що в столиці введено локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Місцева влада внесла зміни до роботи транспорту і різних установ. Все, що потрібно знати про локдаун, – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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