Копи пішли до сусідів: Кличко прокоментував недообшук у своєму будинку

Правоохоронці постояли біля дверей мера і вирушили на поверх нижче, розповів Кличко. Він каже, що по сусідству живуть бідні люди

Віталій Кличко у власній квартирі

Правоохоронці, які прийшли до будинку мера Києва Віталія Кличка, вирушили в іншу квартиру.

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Про це розповів сам Кличко під час спілкування з журналістами, повідомляє телеканал "Україна 24".

"Надійшла інформація – озброєні люди увірвалися в під'їзд. Ломилися в двері. Є камера відеоспостереження. А зараз вони чи злякалися, чи що... Пішли в іншу квартиру, у мене таке враження. <...> Вони прийшли з якихось інших справ до людини поверхом нижче. Раніше там жили працівники оперного театру – живуть дуже бідно. Але СБУ каже, що вони здають квартиру – значить, напевно, ворог держави, раз СБУ прийшла", – сказав Кличко.

"Вони прийшли вранці. Не розраховували, що о пів на сьому я був уже в спортивному залі. У сім вони прийшли. Двері були зачинені, нікого немає. Вони постояли і пішли далі. Думаю, що надійшла вказівка... Я не готовий коментувати, але багато речей дуже дивних. <...> Я знаю людей, які тут живуть – дуже бідні люди. Не знаю, які там кримінальні провадження можуть бути", – уточнив мер Києва.

Прессекретарка мера Києва Оксана Зинов'єва уточнила в коментарі сайту "Сьогодні", що правоохоронці все ж дзвонили в двері Кличка. За її словами, це потрапило на запис відеокамери. При цьому, за словами Зінов'євої, копи повідомили Кличку, що прийшли не до нього, а в квартиру двома поверхами нижче.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" на цей момент правоохоронці чергують на одному з нижніх поверхів у під'їзді Кличка.

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Раніше ми писали, що в Києві проходять масові обшуки в різних структурах – правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. Столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ.