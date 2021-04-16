Локдаун не можна вводити в одному регіоні: Кличко різко висловився про ситуацію з COVID-19

Якщо у Києві не стримати ситуацію з поширенням коронавірусу – лікарні та реанімації будуть переповнені, влада Україна має запровадити жорсткі обмеження, адже поки немає масового вакцинування, локдаун не можна робити в одному регіоні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савка Шустера" заявив мер Києва Віталій Кличко.

"До мене зранку приходять дзвінки для того, щоб допомогти покласти людей у лікарню, або реанімацію. Друга половина дня – велика кількість дзвінків, з проханням допомогти поховати. Це моя відповідальність, ми робимо все, що від нас залежить, але ми не можемо тут лікувати, а там дозволити гуляти", – сказав мер Києва.

Він зазначив, що наразі в червоній зоні знаходяться 13 регіонів країни – більше половини.

"Щодо того, що Укрзалізниця збирається у травневі свята запустити 12 додаткових потягів на Закарпаття. Ми розуміємо, що зараз ми поширюватимемо інфекцію", – зазначив Кличко.

За його словами, поки в Україні немає масового вакцинування, локдаун не можна робити в одному регіоні, а в іншому, який поряд, всі вільно пересуваються і жорстких обмежень немає.

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