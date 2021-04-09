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Локдаун в Києві можуть продовжити. Кличко розповів, як цього уникнути

9 квітня, 05:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У столиці можуть ввести більш жорсткі обмеження, вважає мер

Карантин у Києві можуть послабити наступного тижня тільки в тому випадку, якщо хворих на коронавірус стане менше.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас він зазначив, що якщо тих, хто заразився коронавірусом побільшає, в Києві введуть жорсткіші обмеження.

"Сьогодні майже 2 тисячі хворих, 48 осіб померли від коронавірусу. Цифри дуже не оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться, якщо ні – ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", – сказав Кличко.

За його словами, наразі кияни поводяться так, як ніби локдауну немає.

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"Я бачу натовпи людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато штрафів ми виписали кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я не задоволений цим", – зазначив мер Києва.

Раніше ми повідомляли, що Київ занурився у транспортний колапс, оскільки пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що в Києві виявлено транспорт, для входу в який не потрібен спецпропуск в період жорстких карантинних обмежень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ карантин Віталій Кличко коронавірус локдаун
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