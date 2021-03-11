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Міністр культури і інформполітики публічно вакцинувався від COVID-19 (фото)

11 березня, 16:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Олександр Ткаченко розділив одну ампулу з лікарями

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер, 11 березня, вакцинувався від COVID-19 в прямому ефірі.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вважаю промоцію вакцинації від Ковіду-19 дуже важливим кроком. Всі ми хочемо без застережень заходити в кафе. Всі ми хочемо безпечно знаходитись серед інших глядачів в кінотеатрі", – написав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що одну ампулу на кілька доз розділив з лікарями.

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"Закликаю всіх українських зірок та політиків взяти участь у промоції вакцинування в нашій країні", – додав він.

Раніше ми писали, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко вакцинувався від COVID-19.

Як повідомляли новини "Сьогодні", станом на ранок 11 березня в Україні вже вакциновані 29 378 осіб. А нещодавно МОЗ вніс зміни до дорожної карти вакцинації і дозволив робити щеплення відомим і публічним людям в разі, якщо хтось із пріоритетної групи відмовляється від щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Київ щеплення вакцинація коронавірус Олександр Ткаченко

Джерело: Сьогодні

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