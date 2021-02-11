Московський чи Бандери? Що значить рішення суду про перейменування проспекту

У Києві Окружний адміністративний суд скасував перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту, визнавши ухвалене Київською міською радою рішення в серпні 2016 року протиправним.

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Водночас у КМДА заявили, що рішення суду ухвалено через чотири роки після подачі позову і воно не обґрунтоване.

Суд скасував рішення київської влади, яким повинні були перейменувати:

вулицю Баумана в вулицю Януша Корчака (Шевченківський район);

вулицю Кутузова – на вулицю Генерала Алмазова (Печерський район);

вулицю Суворова – на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка (Печерський район);

провулок Кутузова – в провулок Євгена Гуцала (Печерський район);

Московський проспект – в проспект Степана Бандери (Оболонський район).

З чого все почалося

У 2016 році на засіданні Київської міської ради було ухвалено рішення про зміну назви Московський проспект в проспект Степана Бандери.

Однак відразу ж на сайті Київради з'явилася електронна петиція "не допустити перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери і привласнити йому нейтральну назву". Вона набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів. Але тоді КМДА відхилила петицію через фальсифікацію голосів.

Що було далі

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У 2017 році міськрада проголосувала за перейменування проспекту Генерала Ватутіна в проспект Романа Шухевича. Вже в 2019 році рішення про перейменування Московського проспекту (в честь Степана Бандери) та проспекту Ватутіна (в честь Романа Шухевича) скасував Окружний адміністративний суд.

Тоді мер Києва Віталій Кличко заявив: "Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. І, по-друге на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів".

У грудні 2019 року апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив законність рішення КМДА про перейменування на честь Бандери і Шухевича, однак, 11 лютого 2021 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення.

До речі, в КМДА заявили, що проспект Бандери поки зберігає свою назву.

Раніше на сайті Київради з'явилася петиція. Жителі Києва почали збирати підписи за перейменування проспекту Степана Бандери в проспект Бориса Патона.

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