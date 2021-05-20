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Ми не конкуренти: Зеленський про масштабні обшуки в оточенні Кличка

20 травня, 14:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Президент заявив, що глава його Офісу не краде, а Кличку варто по-іншому реагувати на факти корупції та обшуки

Зеленський прокоментував обшуки в київських КП і оточенні Кличка

Зеленський прокоментував обшуки в київських КП і оточенні Кличка

Президент Володимир Зеленський заявив, що мер Києва Віталій Кличко йому не конкурент, тому глава його Офісу не краде. Він вважає, що Кличко неправильно поводиться після обшуків у столичних комунальних підприємствах.

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Про це президент Зеленський заявив на пресконференції.

"Віталій Кличко мені нічого не зробив. Мене нічого не пов'язує з паном мером, крім одного: глава КМДА – це моя вертикаль, і хоче він цього чи не хоче, це так і є. Я нічого не хочу говорити про нього поганого. Я з великою повагою ставлюся до його перемог, до того як він став главою міста", – сказав Зеленський.

Він звернув увагу на те, що в столиці зараз ідуть 50-70 обшуків в оточення Віталія Кличка.

"Так не треба було викрадати гроші з бюджету... Мій глава Офісу не краде, тому ми не конкуренти", – підсумував президент.

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Раніше ми повідомляли, що силовики прийшли з обшуками до будинку Кличка. Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко в коментарі сайту "Сьогодні" заявив, що обшуки в будинку Кличка проводять в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

А прессекретар мера Києва Оксана Зінов'єва уточнила в коментарі сайту "Сьогодні", що правоохоронці дзвонили в двері Кличка, і це потрапило на запис відеокамери. Однак копи повідомили Кличку, що прийшли не до нього, а в квартиру двома поверхами нижче.

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