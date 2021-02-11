На вакцинацію від коронавіруса Київрада виділила 140 мільйонів гривень

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти

Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю мільйона доз вакцини від коронавіруса.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Вакцину Київ планує закупити безпосередньо – у виробника. На вакцинацію від коронавіруса Київрада виділила 140 млн грн.

Як зазначив мер, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини від коронавіруса.

Нагадаємо, що на цьому тижні делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавіруса. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 і зараження від кажана.

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Тим часом в Сполучених Штатах заявили, що чекають повноцінної доповіді і заздалегідь не роблять висновків про розслідування.

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