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На вакцинацію від коронавіруса Київрада виділила 140 мільйонів гривень

11 лютого, 17:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти

Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю мільйона доз вакцини від коронавіруса.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Вакцину Київ планує закупити безпосередньо – у виробника. На вакцинацію від коронавіруса Київрада виділила 140 млн грн.

Як зазначив мер, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини від коронавіруса.

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Нагадаємо, що на цьому тижні делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавіруса. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 і зараження від кажана.

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Тим часом в Сполучених Штатах заявили, що чекають повноцінної доповіді і заздалегідь не роблять висновків про розслідування.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Київ КМДА вакцинація вакцина Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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