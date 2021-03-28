Новий Київ: як змінюються столичні кінотеатри

Легендарну "Київську Русь" перетворять на культурний центр з вечірками на даху, обіцяють відбудувати "Екран" і вже цієї осені відкрити "Краків"

Пандемія та карантин значно вдарили по роботі кінопрокатної індустрії, особливо важко зараз кінотеатрам. Через введення жорсткішого карантину вони знову зачинені на три тижні і запрацюють лише у квітні. Але це не означає, що життя закінчується. На цей рік заплановано дуже багато змін у столичних комунальних кінотеатрах: має відкритися після капітального ремонту кінотеатр "Краків", а також планується розпочати масштабну реконструкцію кінотеатру "Київська Русь".

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Як саме розвиватимуться та змінюватимуться столичні кінотеатри найближчим часом, сайту "Сьогодні" розповіла Лариса Зубенко, перший заступник директора мережі кінотеатрів КП "Київкінофільм".

Київську Русь закриють на ремонт

- На початку року стало відомо про плани проведення реконструкції кінотеатру "Київська Русь". Що плануєте змінити в ньому?

- Історія кінотеатру "Київська Русь" розпочалася 1982 року. Від початку свого існування він був центром прем'єрних і фестивальних заходів. І на сьогодні "Київська Русь" залишається кінотеатром з найбільшим кінозалом України. Великий потенціал кінотеатр має не лише завдяки залі понад 1000 місць, а й зручному розташуванню та транспортним комунікаціям. Це є один із найстратегічніших комунальних об’єктів, проте також й один із найскладніших. Минулого року нам було виділено 1,3 мільйона гривень на розробку проекту ревіталізації цього кінотеатру. Роботи тривали цілий рік. Ми надавали свої побажання до проєкту, який розробляла проєктна організація "Ізобуд", що перемогла на конкурсі. Одна з основних наших вимог до проєкту полягала в тому, що "Київська Русь" має бути не лише кінотеатром – він має стати мультифункціональним культурним центром, який об’єднає у одному місці людей за різними творчими інтересами. І все це було враховано у проєкті.

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Після оновлення "Київська Русь" отримає:

- три зали з найсучаснішими технологіями кінопоказу, а також розширенням їх функціональності для проведення театральних і концертних подій;

- арт-простір для мультидисциплінарних проєктів з постійно діючими виставками сучасного мистецтва: фото, живопису, скульптури, перформанси, інсталяції;

- паблік спейс для проведення зустрічей, конференцій, пресзаходів і презентацій, лекцій і майстер-класів;

- креативний простір для різних вікових груп, який забезпечуватиме доступ до додаткових освітніх та культурних послуг;

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- сучасний простір фойє для проведення прем’єрних заходів;

- оновлений простір для дозвілля (кафе і бари) відповідно до сучасних вимог.

Родзинкою комплексу стане Велика зала для 1030 відвідувачів, що матиме найсучасніше обладнання та акустику, які розраховані для проведення потужних різножанрових проєктів. Також у залі спроектовано технологічну та багатофункціональну сцену площею 203 квадратні метри, роз’їздні куліси, зручні гримерні кімнати біля сцени. Це дозволить якісно забезпечувати проведення концертів і спектаклів, театральних вистав і фестивалів, гучних кінопрем’єр і творчих зустрічей тощо.

Також "Київська Русь" буде оснащена відповідно до сучасних потреб інклюзивності. В приміщеннях передбачені пандуси та ліфт для людей з обмеженими можливостями.

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- Зовнішній вигляд кінотеатру повністю зміниться?

- Ні. Ми наполягали, щоб зовнішній вигляд залишився без змін. Будуть збережені всі литі барельєфи фасаду, а також його обриси корабля. На даху будівлі передбачено панорамний простір площею 570 квадратних метрів для дозвілля та проведення особливих святкових заходів.

- Чи буде біля кінотеатру паркінг?

- Спочатку планували побудувати підземний паркінг, але це дуже дорого і складно – там багато інженерних комунікацій. Наразі ми шукаємо шляхи вирішення цього складного питання.

- Скільки триватиме реконструкція "Київської Русі"?

- Ми вважаємо, що ремонт займе до 3 років. На цей період кінотеатр буде закритим. Сучасні технології будівництва дозволяють вкластися в цей час. Думаю, це реально зробити при належному і безперервному фінансуванні.

Ремонти тривають по 3-4 роки

- Яке майбутнє у київських комунальних кінотеатрів? Чи є вже певні результати їх ремонтів, адже майже всі вони збудовані ще за радянських часів?

- Потрібно розуміти, що очікувати моментального оновлення всіх київських комунальних кінотеатрів не варто. Ті зміни, які відбуваються з комунальними кінотеатрами, поступові. Поясню, чому так. Наше підприємство покриває всі видатки за рахунок своєї фінансової діяльності, державне фінансування ми почали отримувати декілька років тому лише на капітальні ремонти. Ми не можемо собі дозволити повністю закрити кінотеатр, який приносить прибуток, і робити в ньому ремонт. Тому роботи тривають поступово, у тому числі і через брак фінансування, яке обмежене в часі. Ремонт великого кінотеатру може тривати 3-4 роки. Так, це досить незручно і унеможливлює миттєві зміни. Все відбувається поступово. Кожен раз це нові тендери, підготовка проєктів, їхнє затвердження, реалізація.

А починалось все з того, що КП "Київкінофільм" спрямувало власні кошти на оновлення кінотеатрів. Починаючи з 2015 року ми інвестували біля 15 мільйонів гривен в ревіталізацію комунальних кінотеатрів. У багатьох кінотеатрах були проведені поточні ремонтні роботи, замінені крісла та обладнання, оптимізована робота кас та багато іншого. А розпочали з глядацьких залів, а саме зі збільшення їх кількості в комунальних кінотеатрах, які будувалися ще за радянських часів і максимально вміщували три зали. Сьогодні в умовах ринку кінотеатрам з однією-двома залами, а таких у нас була переважна більшість, важко планувати різноманітний репертуар та бути економічно рентабельними. Тому передусім кошти від господарської діяльності підприємства були спрямовані на збільшення кількості залів. Звичайно, там, де це технічно можливо. Наприклад, у кінотеатрах: "Флоренція", "Лейпциг", "ім. Тараса Шевченка", "Кіото", "Дніпро". Майже всі кінотеатри пережили це збільшення, окрім кінотеатру "Ліра", де це технічно неможливо зробити. Але в кінотеатрі було зроблено ремонт, встановлено сучасне цифрове обладнання, "Ліра" була переформатована в кінотеатр українського фільму і на сьогодні дуже успішно працює і є родзинкою нашої мережі.

Результатом поступового оновлення кінотеатрів стало значне збільшення кількості глядачів. Окрім цього, перші позитивні зрушення дали нам підстави на діалог з містом, депутатами Київради, про важливість фінансової підтримки таких кінотеатрів та їх інфраструктури.

Розширення залів

- Наскільки місто зацікавлене в оновленні комунальних кінотеатрів?

- Так, звісно місто зацікавлено, адже усі приміщення кінотеатрів належать до комунальної власності. Вкладені кошти, використані на ремонтно-будівельні роботи та придбання необхідного обладнання, є потужною інвестицією у збереження цих об’єктів, розвиток і майбутнє культурного ландшафту нашого міста. Поліпшення умов у кінотеатрах не лише сприяє загальному іміджу столиці, а також покращує життя київської громади.

Бюджетні кошти ми вкладаємо в капітальні ремонти, оновлення матеріально-технічної бази, закупівлю сучасного обладнання. В усіх кінотеатрах, і приватних і муніципальних, демонструються майже одні й ті ж самі фільми. І глядач обиратиме той заклад, де йому затишно та комфортно, де якісний звук та зображення, зручно добиратися та дешевше квитки. Тож вибір за глядачем, а ми намагаємось щоб це були наші кінотеатри. Я не люблю, коли кажуть про конкуренцію між приватними та комунальними кінотеатрами, адже всі ми робимо спільну справу і я завжди радію за колег, коли у них відбуваються яскраві кінопрем'єри та різні цікаві події. І також завжди ми готові допомогти і підтримати один одного. Наприклад, минулого року через аварію в торговельному центрі, де розташований кінотеатр "Сінема Сіті", терміново перенесли прем’єру фільму "Мої думки тихі" в нашу "Київську Русь".

Але повернемось до ремонтів. Капітальні ремонти – це значні видатки, а зношеність приміщень кінотеатрів є дуже високою. Фактично в них не робилися ремонти від дня введення в експлуатацію. Кошти потрібні для заміни вентиляції, електрообладнання, опалення та інших комунікацій. І коли з 2016 року почали надходити інвестиції міста на ремонт цих приміщень, кінотеатри почали зазнавати суттєвих змін. Наприклад, кінотеатр "Лейпциг".

Що відбувається з "Лейпцигом"

- Давайте поговоримо про цей кінотеатр, що у ньому змінилось?

- На цей момент кінотеатр "Лейпциг" – це найуспішніший наш проєкт по всій мережі закладів "Київкінофільму". Якщо брати у відсотках, то 30% від усіх наших глядачів відвідують саме цей кінотеатр. За три роки в ньому зроблено дуже багато – завершено капітальний ремонт фасаду і даху, замінені всі інженерні комунікації, замінено крісла в усіх залах, нова вентиляція, капітальний ремонт туалетів та першого поверху. В найбільшій залі кінотеатру на 500 місць було встановлено перший новий лазерний проектор. У "Лейпцигу" працює чотири глядацькі зали, а не дві, як було раніше. Ми не закривали заклад на час ремонту, роботи проводились паралельно. На цей рік заплановано ремонт другого поверху, наразі готується проєктно-кошторисна документація.

Секрет успішності "Лейпцига", мабуть, ще й у тому, що він знаходиться в місці, де поруч немає аналогічних закладів, тож запити на кінопродукт дуже високі. В кінотеатрі також проходять зустрічі з кіногрупами, різні події, але переважно він розрахований на транслювання кінофільмів, як класичний кінотеатр.

Найболючіша проблема для кінотеатру – це благоустрій навколишньої території поруч з ним. Поруч – справжній "шанхай" з кіосків та палаток, які майже впритул розташовані поруч з будівлею "Лейпцигу". Це не додає цьому місцю ні естетики, ні краси, а навпаки негативно впливає на рівень культури. Тут тобі і сміття, і високі ризики вандалізму... Сподіваємося, місто найближчим часом розв'яже цю проблему. Адже на ці рішення чекаємо і ми, і громада міста.

Відродження дитячих кінозалів

- А що з дитячими кінотеатрами в Києві?

- В нашій мережі є те, чого немає ні в кого, – це спеціалізовані дитячі кінотеатри. Таких у нас три – "Промінь", "Факел" та "Старт". Це переважно заклади, розташовані в житлових масивах, які достатньо швидко розвиваються, і там є потреба для проведення дитячого дозвілля. Ми уже звикли, що відпочинок з дитиною проходить в ТРЦ, але це не заміняє потреби мати біля дому дитячий кінотеатр. Люди не бажають їхати кудись, аби забезпечити базові потреби для своєї дитини. Такими місцями і слугують наші дитячі кінотеатри.

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"Старт" та "Промінь" вже пережили капітальне оновлення повністю.

У "Факелі" на цей рік заплановано ремонт службових приміщень та вбиралень, а торік там було виконано ремонт фасаду.

Фішка дитячих кінотеатрів в тому, що ти можеш туди прийти, залишити дитину і вона буде там під наглядом. При цих закладах діють різноманітні гуртки. Наприклад, у "Старті" є розвиваючий та танцювальний, в "Промені" – спортивний, у "Факелі" працював дитячий психолог. Окрім того, у програмі дитячих кінотеатрів – різноманітні майстер-класи, зустрічі з акторами. Це такий творчий мікс, де діти можуть подивитися кіно та творчо розвиватися. Такі заклади дуже локальні і розраховані на мешканців навколишніх будинків. Але вони в той же час дуже важливі для дітей та батьків.

Дуже успішно після ремонту працює кінотеатр "Старт", в якому проходить багато дитячих подій та презентацій.

- Колись мешканці будинку, де був кінотеатр, часто чули, як йшов в атаку Чапаєв, це досить нервувало мешканців. Як з цим зараз, чи не надто дратують людей кінотеатри, які розміщені в житлових будинках?

- Ні, такого вже немає. У житловому будинку у нас розміщений тільки кінотеатр "Ліра", який до 2015 р. мав назву "Ім.Чапаєва" і теж вважався дитячим кінотеатром. Але наразі назва "дитячого" втратила для нього актуальність. Тут абсолютно змінився ландшафт довкола, а Львівська площа стала місцем, де переважно розташовані офіси. Більшість людей тут не живуть, а працюють. І, як я казала раніше, "Ліра" зараз є кінотеатром українського фільму. Звичайно, ми добре розуміємо, що можемо спричиняти незручності мешканцям будинку. Тому чітко дотримуємось законодавства. І вже о 22:00 припиняємо роботу. Таких скарг нам не надходило ні до карантину, ні зараз.

"Шевченка" підняли з руїни

- Яка доля кінотеатру "Тараса Шевченка"? Раніше він був справжньою руїною…

- Цей кінотеатр ми повністю відновили. Відремонтували глядацьку залу на 220 місць. Окрім того, добудували в кінотеатрі ще три зали. Одна невеличка на першому поверсі і ще дві на другому. Виконали капітальний ремонт фасаду, даху, повністю відновлена вхідна група, зроблено капітальний ремонт туалетів.

У кінотеатрі відновлено красиву мозаїку. Там знаходиться три панно – портрет Кобзаря та два сюжети за його творами. Ці панно свого часу були створені студентами Київської академії мистецтв під час проходження практики. Символічно, що у цьому ж кінотеатрі рік тому проходив допрем’єрний показ картини "Тарас Шевченко. Повернення" та зустріч творчого колективу фільму з глядачами.

"Флоренція" та туалетне питання

- А які новини щодо кінотеатру "Флоренція"? Він же є одним з найбільших у вашій мережі.

- Так. Ми лагідно називаємо його "монстром", адже у ньому аж 5 глядацьких зал. Дві з них ми добудували під час реконструкції закладу. Це великий за площею кінотеатр на житловому масиві Троєщина. Ремонт внутрішніх приміщень триває вже другий рік. Минулоріч зроблено ремонт даху, касового залу, туалетів та облаштовано зону для відпочинку на першому поверсі. В кінотеатрі встановлено нове обладнання, повністю замінені крісла у всіх залах, відремонтована вхідна група. На цей рік запланований ремонт другого поверху, на разі готується проєктно-кошторисна документація. В кінотеатрі є і третій поверх – службові приміщення. І ми думаємо, що там можна цікавого зробити. Є плани облаштувати галерею.

На відміну від "Лейпцигу", який страждає від сусідства з генделиками, з "Флоренцією" маємо інший клопіт. Поруч з кінотеатром є великий красивий парк, але в ньому немає громадських вбиралень. І всі відпочивальники ідуть з цією потребою до кінотеатру. Звісно, ми не відмовляємо таким відвідувачам, проте проблема облаштування території парку громадськими вбиральнями вкрай актуальна і потребує справді вирішення.

Кінотеатри трансформуються

- Які кінотеатри в Києві ще чекають на реконструкцію?

- У найближчих планах ще декілька кінотеатрів, які мають зазнати суттєвих змін. По-перше, цього року ми закінчуємо капітальний ремонт кінотеатру "Краків", який стане "Європейським культурним центром". Це буде мультифункціональний заклад з вільною театральною сценою і кінотеатром. Роботи в "Кракові" тривають. Відкриття заплановано на осінь.

Також цього року плануємо розпочати капітальний ремонт кінотеатру "Братислава", проєкт якого був розроблений ще 2019 року. З приводу напрямків розвитку цього закладу проводили "круглі столи", було багато дискусій, обговорення з мешканцями району. Враховуючи більшість побажань і пропозицій, було прийнято рішення створити на базі кінотеатру культурний центр "Арт-Братислава", у якому будуть представлені різні напрямки мистецтва.

Також нами підготовлений проєкт капітального ремонту кінотеатру "Кіото" (колишній "Росія"), але назвати дати початку ремонту ще поки не можу.

Ще у нас на Дарницькій площі кінотеатр "Дніпро" (колишній "Ленінград") з великою чудовою залою на 600 місць. В наших планах створити на базі цього кінотеатру Дім національностей. Над цим працюємо вже другий рік, розроблені положення та концепція про створення такого закладу міського значення. В ньому представники різних національних меншин, яких дуже багато в місті, матимуть можливість представляти свою культуру, проводити творчі вечори, концерти, влаштовувати майстер-класи, курси, організовувати виставки. При цьому "Дніпро" функціонуватиме і як кінотеатр.

- Тобто кінотеатри, як паперові газети відходять у минуле, або мають видозмінитися?

- В сучасних умовах кінотеатр вже не може бути просто кінотеатром. Ми це побачили на початку пандемії. В деяких країнах кінотеатри досі залишаються закритими... Ринок кінопрокату впав по всьому світу і, коли він повернеться до попереднього рівня, поки невідомо. Ми залежні від контенту, адже не є його виробником. Ми залежні від розвитку цифрових платформ і доступу людей до них.

Гадаю, шо кінотеатри змушені будуть пережити трансформацію, бо зміни неминучі. Але це не означає, що вони мають бути докорінними. Дуже важко буде змінитись комерційним кінотеатрам, які знаходяться в торгівельних центрах. До них обмежений доступ відвідувачів, та є низка інших нюансів. А ось комунальним кінотеатрам легше змінюватись. Вони мають окремі приміщення, мають окрему інфраструктуру. Ми внесли зміни до статуту, що дозволяє створювати на базі кожного кінотеатру мультифункціональні культурні центри. Наша діяльність не буде обмежена лише показами фільмів і попкорном. Ми це вже робимо. Як приклад – дитячі кінотеатри, де діють гуртки, секції для дитячого дозвілля, разом з демонстрацією кінострічок.

Важка доля "Екрану"

- Яке майбутнє у першого і найстарішого київського кінотеатру "Екран", біля станції метро "Житомирська"? Багато років він стоїть пусткою та руйнується.

- З кінотеатром "Екран" – складна історія. Лише рік тому була передана нам на баланс будівля кінотеатру. Процес передачі тривав декілька років. Але ще не вирішене до кінця питання землі, що частково знаходиться під кінотеатром та була передана в оренду для будівництва житлового комплексу. Тому повноцінна та масштабна реконструкція будівлі кінотеатру "Екран" на сьогодні не вбачається можливою. Щойно будуть залагоджені всі юридичні тонкощі, ми зможемо зайнятися його відновленням. Хоча від кінотеатру там залишились лише стіни і, найімовірніше, його доведеться відновлювати з нуля, тим більш, що "Екран" пережив декілька пожеж.

До речі, якщо бути відвертим, то він не найстаріший у столиці… Справа в тім, що в Києві був ще один кінотеатр "Екран", він працював з 1911 року, але знаходився в іншому місці у столиці. А "Екран" на проспекті Перемоги був побудованій у 1916-1917 роках. Так, назва цього кінотеатру дійсно найстаріша у Києві, а ось найстарішим кінотеатром є "Ліра" на Львівській площі. Його приміщення було збудоване 1913 року.

- Пусткою стоїть і кінотеатр "Гагаріна" на Сирці. Його підніматимуть з руїн?

- Поки нам не зрозуміла позиція міста щодо кінотеатру "Гагаріна". Обстеження будівлі ми зробили ще чотири роки тому. За висновками експертів – вона придатна для проведення ремонтних робіт. Але поки ситуація з початком робіт не визначена, проєкту реконструкції ще немає, а будівля, на жаль, руйнується. Кінотеатр у нас на балансі, і ми регулярно прибираємо сміття, яке "виростає" поруч.

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