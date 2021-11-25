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Нові станції метро та скандальні ДТП: чим запам'ятався колишній мер Києва Олександр Омельченко

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 17:24
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За Омельченка також з'явилися бювети у всіх куточках столиці, а громадський транспорт перетворився
Олександр Омельченко також запам'ятався скандальною ДТП, в якій загинула людина.
Олександр Омельченко також запам'ятався скандальною ДТП, в якій загинула людина. / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Омельченко був мером Києва з травня 1999 року до квітня 2006 року. Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що колишній градоначальник помер від ускладнень коронавірусної хвороби на 84 році життя.

Сайт "Сьогодні" згадує, чим запам'ятався колишній глава столиці.

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Внесок у розвиток міста

Багато хто говорить про те, що його діяльність була суперечливою. Його запам'ятають, як мінімум, за відновлення п'яти стародавніх храмів:

  • Аскольдова могила,
  • Церква Різдва Христового,
  • Успенський собор,
  • Михайлівський собор,
  • Церква Богородиці Пирогощі.

Також при ньому відкрилися шість нових станцій метро (це більше, ніж за всіх інших мерів):

  • "Дорогожичі" (2000-й рік),
  • "Академмістечко" (2003-й рік),
  • "Житомирська" (2003 рік),
  • "Сирець" (2004-й рік),
  • "Бориспільська" (2005-й рік),
  • "Вирлиця" (2006 рік).

Ще він запам'ятався встановленням бюветів у всіх куточках столиці.

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Хотів ліквідувати трамваї

При ньому повністю прибрали трамвайний рух мостом Патона, що призвело до значних незручностей та поділу лінії на правому та лівому березі. Також зменшилась кількість транспортних маршрутів містом.

На той час активно почали збільшуватися кількість маршруток містом.

Будівельний бум

Омельченка критикують за те, що він дозволив незаконну роздачу земель під забудову в центрі міста, що мало незворотні наслідки для пам'ятної архітектури.

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З 2000 року у столиці розпочався будівельний бум – будували житлові будинки, офіси, торгові центри. Апофеозом забудови тих часів стала реконструкція 2001 року Майдану Незалежності, будівництво під ним "Глобуса" та інше. Місто поставилося до цього неоднозначно.

Скандальні ДТП

Вже після завершення своєї роботи на посаді мера Києва прізвище Омельченка регулярно звучало у зведеннях про автомобільні аварії – лише з 2007 року сталося щонайменше п'ять ДТП за його участю.

  • 2007 року Омельченко врізався в КАМАЗ, без серйозних наслідків для учасників ДТП.
  • 24 листопада 2009 року на старій Обухівській трасі, при виїзді з селища Чапаївка, позашляховик Mitsubishi Pajero, за кермом якого знаходився Омельченко, на смерть збив пішохода Олександра Карпінського. Свідки стверджували, що пішохід був на зебрі, а позашляховик навіть не пригальмував. У 2010 році прокуратура закрила цю справу через відсутність складу злочину.
  • У 2013 році в Києві біля станції метро "Арсенальна" джип Омельченко вилетів на зустрічну смугу і врізався в паркан.
  • 20 грудня 2015 року стало відомо, що машина екс-мера Києва Олександра Омельченка збила жінку і втекла. Однак у результаті провину на себе взяв його водій, який 12 листопада 2016 року отримав умовний строк покарання.
  • 28 червня 2016 року Омельченко на своєму автомобілі "притер" фуру на Південному мосту.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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