Новий Київ: яким може стати легендарний Гостиний двір

Поки точаться суперечки, кому дістанеться напівзруйнована будівля, ми дізналися: як і за скільки її можна врятувати

Легендарна будівля Гостиного двору знову в епіцентрі уваги. І все через суперечку між КМДА та Міністерством культури, які не можуть поділити будівлю, що руйнується. Наразі Гостиний двір знаходиться на балансі Фонду держмайна України. Київська влада кілька років веде боротьбу за його повернення в комунальну власність, а в Мінкульті раптом заявили, що хочуть перетворити його в Музей сучасного мистецтва і взяти Гостиний двір на свій баланс.

ПОЖЕЖІ, МЕТРО І 8 РОКІВ БЕЗ ДАХУ

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Епопея з реконструкцією Гостиного почалася у 2012 році, коли було вирішено перетворити його в громадську багатофункціональну будівлю з розвиненою торгівельною функцією (тут треба нагадати, що це був перший торговий центр Києва і розташовувався він на головній торговій площі міста). Роботи взялася проводити ТОВ "Укрреставрація", яке отримало будівлю в оренду у 1994 році.

Так легендарний Гостиний двір виглядає зараз

Представлений проєкт був грандіозним: новий дах зі скляним ліхтарем, зовнішні стіни кольору старовинної київської цегли, а внутрішні зали майже білого кольору з мармуровою підлогоютаі світильниками на стінах під старовину.

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Такими могли стати фасади Гостиного двору

* За проєктом Гостиний двір повинен був стати чотирьохрівневим.

* Існуюча підвальний поверх був запрєктований під супермаркет.

* Перший поверх і внутрішній дворик призначалися для проведення публічних заходів – виставок, концертів, урочистих подій та балів.

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Так будівля Двору могла виглядати всередині

* У кутових блоках з окремими входами могли розміститися банки, кафе і магазини.

Ще один варіант з колонами Двору

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* На другому поверсі – магазини одягу, електроніки і зони коворкінгу.

* У мансардному поверсі передбачалася величезна дитяча зона і приміщення для художніх салонів. Була навіть домовленість з легендарним українським художником Іваном Марчуком, що в цій частині будівлі у нього з'явиться приміщення для проведення персональних виставок і роботи "живцем"! Це фактично творча майстерня, якої досі немає у відомого у всьому світі українського художника.

Проєкт. Так може виглядати фасад Гостиного двору

* Виділялося приміщення під величезний магазин дитячої книги. У будівлі планували відкрити освітній простір, де можна було залишити на кілька годин дітей, а з ними б займалися фізикою, математикою, малюванням, конструюванням в ігровій формі.

* Передбачалося відкрити три невеликих кінотеатри на 10-20 людей, де на замовлення можна було б подивитися будь-який фільм з кінотеки в своїй компанії.

Стан будівлі Гостиного двору до початку робіт

"Коли ми вперше відвідали Гостиний двір, то по всьому його периметру виявили протікання покрівлі, тріщини на стінах. Фасади і двір були абсолютно запущені. Посередині будівлі, де проходить лінія метро, будівлю взагалі було частково "зламано". Тут, фактично прямо над тунелем метро, в який ми теж потрапили, затікала вода. Гостиний двір роками страждав від вібрації потягів. Ми досліджували проблемне місце над тунелями. При проєктуванні і подальшому будівництві розвантажувальної плити першого поверху нам вдалося погасити основну вібрацію, встановити більш збалансовані конструкції. Над тунелями метро (їх тут два) в центрі будівлі ми прибрали важкі стіни і на їньому місці розмістили ескалатори та ліфти для маломобільних груп населення, туалети – об'єкти, найменш чутливі до вібрації. Загалом, зробили все, щоб знизити навантаження над метро", – розповідає сайту "Сьогодні" архітектор Андрій Миргородський, його майстерня розробила проєкт реконструкції Гостиного двору.

Пліснява, тріщини і затікання на стінах. Так Двір виглядав до початку робіт

Але у 2013 році, ще до початку будівельних робіт в Гостиному, загорілося горище, повторивши сумну історію 1811-го року. Вогонь пошкодив 30 квадратних метрів покрівлі і, мабуть, це стало сигналом для "наелектризованої" частини населення...

І в 2014 році активісти домоглися через суд скасування дозволу на реконструкцію будівлі. Роботи, які до того моменту йшли повним ходом, зупинили.

Гостиний двір – жарівливий варіант від активістів, котрі були проти його перероблення

Відтоді Гостиний двір стоїть з голими стінами і без даху. А сам будинок перейшло на баланс Фонду держмайна України.

ЯКІ ПЛАНИ У ВЛАДИ

Минулого четверга депутати Київради звернулися до Кабміну, щоб будівлю Гостиного двору передали столиці. Мер Києва заявив, що місто готове здійснити його реконструкцію, створити тут суспільний простір, Музей Києва, розмістити інші функції, які обговорювалися з громадськістю.

/ Фото: Сьогодні

"Я поділяю і думку, що Україні потрібен Музей сучасного мистецтва. Тому міська влада сприятиме реалізації такого задуму. Буде це в Гостиному дворі або в іншій будівлі, стане ясно після експертизи щодо придатності цього пам'ятника архітектури для повноцінного розгортання в ньому музею. Зрештою, Гостиний двір може вмістити кілька музейних інституцій, ставши культурним центром Подолу і столиці в цілому. Тому я переконаний, уряд повинен передати Гостиний двір громаді Києва! Так ми врятуємо пам'ятник і зробимо з нього справжню перлину української столиці. Кияни цього чекають уже давно", – зазначив Віталій Кличко.

ПРОЄКТ НЕ ВТРАТИВ АКТУАЛЬНОСТІ

Поки суперечки тривають, сайт "Сьогодні" поцікавився у авторів проєкту реконструкції Гостиного двору, яким він може в підсумку стати?

"Наш проєкт не втратив актуальності. І у нас зареєстровані авторські права на цей проєкт. Чекаємо, коли мерія і уряд визначаться з позицією про те, що робити з цею прекрасною будівлею. Для мене особисто є дивним спір, що виник між Міністерством культури і КМДА. У Мінкульті раптом заявили про бажання відкрити в Гостиному дворі Музей сучасного мистецтва. У Києві для цього є відмінне місце – Художній Арсенал, який залишається недобудованим та практично порожнім (ми займаємося цим проєктом вже понад 15 років!). За площами для експозицій він може запросто змагатися з Лувром! Там можна розмістити десятки музеїв, якщо привести цю будівлю в порядок. Художній Арсенал міг би стати флагманським президентським проєктом для всієї країни", – розповідає сайту "Сьогодні" архітектор Андрій Миргородський.

За його словами, Гостиний двір повинен бути публічним місцем, доступним і цікавим для всіх!

Двір Гостиного до початку реконструкції. Був службовим паркуванням і завжди закритим для відвідувачів / Фото: Сьогодні

"До цього Гостиний двір був великим і закритим для звичайних містян "ящиком", куди неможливо було зайти без посвідчення. У саму будівлю і в її шикарний двір без "папірця" нікого не пускали. Це було закрита адміністративна будівля. Навіть в прекрасну бібліотеку Держбуду УРСР, що розташовувалася тут, пускали тільки за спеціальними читацькими корочками. Це я про доступність всередину цієї споруди до реконструкції ... Ми, Проектні Системи LTD, запропонували зробити двір і будинок публічним простором, накривши його дахом зі скляним "ліхтарем". При цьому не змінюючи зовнішню геометрію будівлі і не підіймаючи його покрівлю. Все було зроблено так, щоб не порушувати загальний вигляд Контрактової площі, яка має статус пам'ятки містобудування. До речі, скло і сталеві конструкції для "ліхтаря" були вже замовлені і виготовлені. Ми були дуже близькі до повного накриття та захисту будівлі у 2012 році", – розповідає Андрій Миргородський.

НЕ РЕСТАВРАЦІЯ, А РЕКОНСТРУКЦІЯ

Андрій Миргородський відзначає, що коли їм замовили проєкт реконструкції, будівлю Гостиного двору за рішенням Кабміну було виключено з реєстру пам'ятників архітектури.

"Цю роботу ми з самого початку розглядали не як реставрацію, а як реконструкцію. Так, сьогодні цій будівлі повернули охоронний статус. Але це політичне рішення. Я прекрасно пам'ятаю, як виглядав Гостинний двір за радянських часів, а саме в 70-80-х роках. Потім було побудовано абсолютно нову будівлю. І вона не просто нова, вона не має нічого спільного, крім назви, з тим будинком Гостиного двору, який стояв на Контрактовій площі до Олімпіади 80 і до святкування 1500-річчя Києва у 1982 році. Подивіться на фотографії "до" і "після"!" – пояснює сайту "Сьогодні" Андрій Миргородський.

Старий Гостиний двір, який був пам'ятником і його знесли

Він додає, що повне знесення справжнього пам'ятника архітектури – старого Гостиного двору – було обумовлене будівництвом синьої лінії метрополітену до ювілею міста.

Старий Гостиний двір було перетворено в руїни

"На Подолі тунелі будували відкритим способом. Лінія прокладена під вулицею Сагайдачного і проходить посередині будівлі Гостиного двору. Будівельники метрополітену не змогли прокласти тунель без знесення частини будівлі. Там були дуже старі фундаменти. Це і стало поштовхом для рішення Геннадієм Карповичем Злобіним (тоді головою Держбуду УРСР) і Валентином Арсентійович Згурським (головою Київської міськради) про будівництво нової будівлі на місці зруйнованого пам'ятника. Курйозом тепер виглядає ситуація з передачею об'єкта з балансу міського Управління торгівлі (до якого тоді належала будівля) на баланс Держбуду. Коли постало питання про будівництво нової будівлі, з'ясувалося, що на рахунку у Управління немає потрібної суми, а у Держбуду якраз ця сума в бюджеті була! Але в рядку держбюджету кошти були призначені на "реставрацію"! Об'єкт швидко передали з балансу на баланс, і будівля швидко стало пам'ятником! І гроші пішли за "цільовим" призначенням! Ось так... Для побудови Гостиного зі всіх об'єктів Держбуду звозилися різні будматеріали. Будівля складена з різного типу цегли і навіть цегляних блоків. Стіни нового Гостиного двору складені з кількох видів цегли Тут ми виявили 11 різних типів панелей перекриття. Мабуть, при будівництві ставили те, що було на той момент під рукою на інших об'єктах", – додає Миргородський.

Такую споруду важко назвати "реставрацією"

Він упевнений, що ремонт Гостиного двору, який виконувався в 80-х роках, був "псевдореставрацією".

Старі креслення Гостиного двору

"Тоді в Держбуді стверджували, що" реставрація "робилася за кресленнями італійського архітектора Луїджі Руска. Але його проєкт – двоповерхова будівля, без підвалів. А у Держбуду будівля вийшло не двоповерховою, а чотирьохповерховою, а в деяких місцях і п'ятиповерховою – адже у Держбуду були великі апетити: Проектні інститути, Академія, бібліотеки і т.д. Теперішній Гостинний двір значно відрізняється від креслень архітектора Руска. Насамперед за своєю геометрією, висотою і шириною. Стверджувати, що Гостинний побудований за кресленнями архітектора Руска – м'яко кажучи, неправда. Тому ця робота за жодними канонами і нормам не відповідає терміну "реставрація". Це абсолютно нова будівля, – зазначає Андрій Миргородський. - Будівля не відповідає старому проєкту – адже це "дрібниці" для реставраторів: розміри і висота, поверховість, малюнок фасадів і багато іншого... Якщо такі зміни вносять реставратори і це подобається Замовнику – значить, це можна!"

Гостиний двір перед остаточним знесенням і будівництвом метро

БУДЕ – КИЇВ-СІТІ-ХОЛ?

Автор проєкту запевняє, що планування Гостиного двору абсолютно не вигідні для комерції.

"Про це свідчать результати досліджень, які проводились орендарем приміщення силами провідних консалтингових і маркетингових світових компаній. Воно специфічне, і ми зробили все можливе, щоб цей прекрасний міський об'єкт набув нового життя і став родзинкою старого Подолу, став відкритим для всіх і, можливо, новим і прекрасним будинком для "Музею Києва", – додає Миргородський.

Проєкт Гостиного двору у розрізі

МОЖНА ВСЕ ЗРОБИТИ ЗА 1,5 РОКУ

До речі, площа Гостиного двору – 22 тисячі квадратних метрів. Раніше в соціальних мережах писали, що будівлю можна закрити від опадів плівкою і на це, нібито, потрібно від міста всього 150 тисяч гривень.

"Ця інформація не точна... Будівля величезна. Щоб захистити її надійно від вологи, снігу і вітру хоча б спеціальною плівкою, потрібно більше мільйона гривень. Гроші, які, по суті, будуть викинуті "на вітер". Гроші платників податків – адже мова йде про гроші КМДА! Люди, які пишуть таку нісенітницю в Мережі, не розуміють навіть порядок цифр. Це говорять не фахівці, а "політики". Будівлю потрібно відразу накривати покрівлею, яка відповідатиме майбутньому проєкту. І чим швидше, тим краще. Гостинний двір можна добудувати за рік або півтора за умови своєчасного фінансування. Він, звичайно, постраждав через те, що вже більше восьми років стоїть без даху. Але якщо і далі буде залишатися в такому стані, то, природно, як і тунелі метро під ним, почне руйнуватися. Але поки що його можна швидко привести в порядок", – додає Миргородський.

Так планували облицювати колони Гостиного двору

За його даними, відновлення Гостиного двору обійдеться в 10-15 мільйонів доларів, якщо вважати за цифрами 2013 року. Але потрібно розуміти, що з тих пір змінилися ціни на будматеріали, та й оплата праці зросла.

ІСТОРІЯ ЗАВДОВЖКИ У ПОНАД 200 РОКІВ

Нагадаємо, історії Гостиного двору вже понад 200 років. На його місці на Контрактовій площі, яка завжди вважалася базарною, знаходилися торгові ряди, які двічі горіли – були дерев'яними. І, як птах Фенікс, завжди відроджувалися київськими купцями.

Проект Гостиного двору у 1808 році запропонував російський архітектор італійського походження Луїджі Руска – двоповерхова будівля у вигляді замкнутого прямокутника зі службовим приміщенням, до якого вели шість вхідних груп у вигляді воріт. Однак розпочате будівництво перервали, звели тільки один поверх, хоча за проєктом їх повинно було бути два. Причина: масштабна пожежа у 1811-му і війна у 1812 році. Побудували наш Гостиний лише у 1813 році.

Такі будівлі будували по всій колишній Російській імперії, щоб забезпечити купців, ремісників і містян необхідними послугами з торгівлі та збуту різноманітних товарів. Тобто тодішній Гостиний двір, як ми і говорили, був прототипом сучасних ТЦ.

До речі, до кінця 70-х років в будівлі Гостиного перебувало багато різних приміщень – там виготовляли бочки, сумки, меблі, взуття. Тут кипіло виробництво, торгівля і комерційне життя. Але ця сторінка київського, тоді ще напівпровінційного життя, скоро закрилася. У Києва проявилися амбіції столиці республіки...

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