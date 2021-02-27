Новий Київ: кишенькові сквери столиці – який вони матимуть вигляд і навіщо потрібні

Парки в Києві обіцяють створювати прямо у дворах. Ми дізналися, звідки взяли ідею і чому це важливо для мегаполісу

Кияни справедливо скаржаться на відсутність зелених зон у деяких районах столиці. Особливо гостро стоїть ця проблема в "спальних районах", де максимум зручностей – це лавка біля входу в парадне і бувалий дитячий майданчик між будинками. Щоб доїхати до великого парку, людині потрібно витрачати час і кошти, а це зручно не всім.

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У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" пропонують вирішити цю проблему, створюючи "прибудинкові" або "кишенькові" сквери, які будуть у кроковій доступності для жителів і стануть прикрасою дворів. Такі сквери вже з'явилися минулого року у дворах на вулиці Татарській, біля будинків по проспекту академіка Глушкова, на перетині вулиць Гонти і Теліги. Що вони собою являють і де з'являться найближчим часом, дізнавався сайт "Сегодня".

/ Фото: Сьогодні

Чому потрібні такі сквери

У "Київзеленбуді" кажуть, що ідею створення кишенькових скверів "підгледіли" у колег із Польщі. Там зелені зони біля будинків з'являються повсюдно.

"Великі парки в мегаполісах знаходяться далеко. До них не завжди зручно добиратися. А ми прекрасно розуміємо, що життя у більшості громадян протікає в межах їхнього двору: діти грають на дитячому майданчику біля будинку, дорослі хочуть позайматися спортом, а пенсіонери виходять посидіти на лавці і подихати свіжим повітрям. Дворовий простір має бути зручним і красивим! Ми прекрасно розуміємо, що прокласти дві перпендикулярні доріжки, поставити ліхтар і дві лавочки – це не благоустрій. Тому працюємо комплексно і створюємо нові варіанти дворових скверів", – пояснює сайту" Сегодня "Олексій Король, гендиректор "Київзеленбуду".

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За його словами, для створення "кишенькових" скверів не потрібно занадто великих коштів. Але при цьому важливо враховувати дуже багато технічних нюансів.

"Біля кожного будинку прокладені інженерні комунікації: тепла і холодна вода, світло, газ, телефон. Все це потрібно враховувати при ремонті. Наприклад, на ділянці, де прокладена теплотраса, заборонено ставити дитячий майданчик або посадити над нею дерево. Це небезпечно. Процес створення "кишенькових скверів" трудомісткий, нам допомагають депутати Київради. І з уже прорахованим проектом ми приходимо до мешканців будинку. На місці запитуємо їхню думку, обговорюємо, вносимо зауваження, пояснюємо – чому саме так пропонуємо облаштувати їхній двір, чому саме такі дерева або кущі хочемо посадити", – розповідає Олексій Король.

Кияни можуть звернутися до депутата Київради, який представляє їхній округ, із проханням ініціювати капремонт скверу/парку. Місцевий депутат подає в КМР пропозицію про включення об'єкта до Програми соціально-економічного розвитку з метою виділення бюджетних коштів.

Сквер на Ентузіастів

Наприклад, такий "кишеньковий сквер" незабаром з'явиться на вулиці Ентузіастів, 3/1 у Дніпровському районі столиці. До цього територія біля будинку мала занедбаний вигляд. "Окрасою" двору було старе зруйноване приміщення, гаражі, навколо росли бур'яни, а люди ходили протоптаними стежками.

"Тут ми вирішили зробити по центру дитячий майданчик. Він буде з м'яким покриттям і безпечна для ігор. Прохід мешканців до зупинок транспорту спроектували так, щоб він не заважав дітям. У цьому будинку живуть літні люди. Ми облаштуємо для них місця для гри в шахи. Вони знаходяться подалі від доріжок і дитячого майданчика, обладнані навісами, щоб можна було грати навіть в дощ. По всій території встановимо лавочки, урни, автономне освітлення на сонячних батареях. До речі, світло від них буде не яскравим, а приглушеним, щоб не світив людям у вікна", – пояснює Олексій Король.

У "кишеньковому сквері" на Ентузіастів з'явиться клумба з містком, щоб тут було цікаво грати дітям. Вони зможуть тут вільно бігати – сквер знаходиться далеко від проїжджої частини.

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Раніше в цьому дворі були встановлені тренажери для вуличних занять спортом. Після ремонту під ними з'явиться гумове покриття, щоб було зручніше зістрибувати з турніка. Додатково встановили ще три тренажера.

Повністю закінчити роботи на Ентузіастів обіцяють в кінці травня, до Дня Києва.

Сквер на Лятошинського

Ще один "кишеньковий сквер" облаштують у дворі будинку на вулиці Лятошинського, 26-б у Голосіївському районі столиці. Тут обладнають великий спортивний майданчик.

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"Елементи старого майданчику будуть демонтовані. Дерева, які ростуть у дворі будуть обладнані круговими лавками для відпочинку, вздовж них з'явиться прогулянкова доріжка, висадимо газони", – розповідають в "Київзеленбуді".

Сквер на Машинобудівній

Ще один прибудинковий сквер обіцяють відкрити у дворі будинку на вулиці Машинобудівною, 25-а в Солом'янському районі столиці. До речі, цю ділянку місцеві жителі буквально відвоювали від забудови.

"Тут ми пропонуємо зробити сквер з дитячим майданчиком, зоною для занять спортом, місцем для вигулу собак. Встановимо освітлення, прокладемо доріжки, зробимо зручні пандуси. Само собою, буде і комплексне озеленення подвір'я. Зараз обговорюємо це питання з жителями. Тут запланована підсадка дерев і багаторічних рослин. Вони будуть цвісти цілий рік", – пояснюють в "Київзеленбуді".

Прибудинкова липова алея

З'явиться в Києві і ціла прибудинкова Липова алея. Раніше це була стежка з метрових бетонних плит. Вона розташована між житловими будинками проспекту Маяковського і вулиці Бальзака в Деснянському районі столиці. Площа зеленої зони – 2,4 гектара.

"Територія алеї була запущеною і недоглянутою. Ми зайнялися нею в минулому році. Було виконано більше половини основних робіт. Головне завдання – алея повинна стати зручною для людей. Тут з'явилися велодоріжки, дитячий майданчик (в районі вулиці Архітектора Ніколаєва), уздовж пішохідної зони нове освітлення. Поруч – бульварна частина, плюс відремонтовані підходи до житлових будинків. До речі, липи вздовж алеї вже були старими і в деяких місцях нам довелося висаджувати нові", – розповідає нам Олексій Король.

Закінчити всі роботи і відкрити Липову алею планують цього літа, в липні. Нагадаємо, що в минулу суботу сайт "Сегодня" розповідав про те, якими будуть в Києві парки у води і де саме їх відкриють

Ми дізнавалися, яким може сталь Гостинний двір на столичному Подолі. Раніше ми розповідали, яким буде після реконструкції Голосіївський парк імені Рильського. Також ми повідомляли про плани кардинальної зміни Арсенальній площі в центрі Києва. Будинки там планують накрити склом.

Цього року влада Києва планує побудувати на Оболоні міст-хвилю і упорядкувати Оболонський острів. Ще ми писали про наміри міської влади почати будівництво канатної дороги. Вона може стати новим видом транспорту для Києва.

Як кияни проводять зимовий дозвілля в одному з парків міста, дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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