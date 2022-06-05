Обстріл Києва: Голова правління "Укрзалізниці" офіційно спростував фейки Росії

Олександр Камишін розповів, чому спочатку не планував виходити з публічними заявами

Олександр Камишин заявив, що на Дарницькому вагоноремонтному заводі є лише вагони, що ремонтуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні зранку, 5 червня, російські окупанти вдарили по інфраструктурі "Укрзалізниці", а саме по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

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Брехня Росії

За його словами, для "Укрзалізниці" це в принципі вже "звична ситуація", оскільки окупанти кожного дня б'ють по залізничній інфраструктурі:

"Ми мали одного пораненого – надали йому першу допомогу – і зайнялися ліквідацією наслідків удару. Ми не планували виходити з якимись публічними заявами, тому що не було жодних затримок пасажирських поїздів, пов'язаних із цим ударом. І для нас це звична робота: вони б'ють, ми ремонтуємося та їдемо далі".

Проте, як зазначив Олександр Камишін, Міноборони РФ вийшло сьогодні із заявою, що вони вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу тому, що там були танки Т-72, які нібито Україні надали наші східноєвропейські партнери:

"Я офіційно оголошую про те, що це неправда. Таких танків на заводі немає, як і немає жодної військової техніки. Є лише вагони, які ми ремонтуємо. Ці вагони нам потрібні для експорту – це, зокрема, зерновози. Тобто Росія вкотре бреше та б'є по економіці країни, а також по населенню. Дарницький вагоноремонтний завод насправді оточений дуже щільною житловою забудовою – там дуже багато людей живуть поруч. Тому вкотре брехня й вкотре намагаються вдарити, щоб ми зупинилися".

Крім цього, голова правління АТ "Укрзалізниця" запросив журналістів – українських та іноземних – сьогодні на 18:00 на територію заводу:

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"Ми зробимо те, чого зазвичай не робимо, – відкриємо та покажемо уражений об'єкт, що там немає жодної згадки про військову техніку, що російські війська вкотре брешуть і б'ють по нашій мирній інфраструктурі".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму.

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