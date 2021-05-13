Обшуками на комунальних підприємствах нас хочуть провчити і поставити на місце – Кличко

Мер Києва стверджує, що готовий всіляко сприяти боротьбі з корупцією, але вважає, що нинішні обшуки в Києві нагадують авторитарні часи

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що обшуки на київських комунальних підприємствах в останні дні проходять не випадково, таким чином влада нібито намагається провчити і "поставити на місце" керівництво столиці.

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Про це міський голова заявив у ефірі "Україна 24".

"Правоохоронці або політики, наближені до влади, кажуть: щось ви там граєтеся з виконкомами, дивіться, дограєтеся. Я вважаю, що це прагнення провчити, показати місце. Обшуки в один день – це не випадково", – заявив Кличко.

Водночас мер зазначив, що не знімає з себе відповідальності за те, що відбувається на комунальних підприємствах, і закликав їх із нульовою толерантністю ставитися до корупції, щоб його не "тикали носом".

"У мене є авторитет, є репутація. І мені неприємно, коли хтось наклав купу гі*на, а мене в нього тикають носом. Я розумію, що це теж моя відповідальність, тому в цьому напрямку працюємо досить жорстко", – запевнив Кличко.

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При цьому він порівняв ситуацію з обшуками в Києві з "авторитарними часами".

"Усе це відбувалося, як у кращі авторитарні часи. Заходять, до 4 ранку працівників не випускали "Київзему", сьогодні о 6 прийшли додому до головного архітектора міста з обшуком..." – обурений мер.

За його словами, такі методи не потрібні, оскільки київська влада "абсолютно відкрита" і готова дати відповіді на всі запитання.

Нагадаємо, в Києві протягом останніх днів прокуратура провела ряд обшуків на комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА та ін.

Тільки у четвер пройшли обшуки в КП "Київський метрополітен", там слідчі також підозрюють ухиляння від сплати податків при будівництві метро на Виноградар на 9 млн гривень, а також в КП з ремонту та утриманню мостів і шляхів столиці "Київавтошляхміст".