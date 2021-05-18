Обшуки у Кличка – в СБУ назвали причину

Представник Служби безпеки підкреслив, що слідчі дії не мають прямого відношення до міського голови

Обшуки в будинку мера Києва Віталія Кличка проводять в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Слідчі дії не стосуються міського голови.

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Про це в коментарі "Сьогодні" заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Вони відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше", – зазначив він.

Також Дехтяренко підкреслив, що слідчі дії не мають прямого відношення до міського голови.

Розслідуванням займаються співробітники ГУ СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, з залученням спецпідрозділу ЦСО "А".

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