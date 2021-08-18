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Обшуки в департаментах КМДА: на опаленні шкіл та дитсадків чиновники "відмили" близько 1 млн грн

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 серпня, 16:30
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Сьогодні шукали докази крадіжки бюджетних коштів в Департаменті освіти КМДА
Глава КМДА Віталій Кличко вважає, що всі обшуки мають політичний характер / Колаж "Сегодня"
Глава КМДА Віталій Кличко вважає, що всі обшуки мають політичний характер / Колаж "Сегодня"

Сьогодні пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використанні бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури .

Обшук в Департаменті освіти КМДА не перший в установах київської влади / Фото Київської міської прокуратури
Обшук в Департаменті освіти КМДА не перший в установах київської влади / Фото Київської міської прокуратури

Згідно з повідомленням, нецільове використання бюджетних коштів киян відбулося в рамках програми по обслуговуванню модульних індивідуальних теплових пунктів і вузлів обліку теплової енергії в навчальних закладах. Чиновники підозрюються в привласненні близько 1 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.

Ці звинувачення підпадають під ч. 3 ст. 191 КК України, що карається тюремним строком до 3 років в'язниці.

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"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших учасників злочину", сказано в повідомленні Київської міської прокуратури.

Крадуть на туалетах, школах і смітті

Це далеко не перший обшук, який пройшов в столичних департаментах і на комунальних підприємствах міста останнім часом. Практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові подібні заходах.

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  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів . Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" та його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбанні товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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