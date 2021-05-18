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Обшуки в будинку Кличко. У квартиру мера хотіли потрапити правоохоронці (відео)

18 травня, 14:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Правоохоронці дзвонили в двері сусідки навпроти квартири Кличка, а потім в квартиру мера столиці

У квартиру, де живе мер Києва Віталій Кличко, правоохоронці кілька разів дзвонили.

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Про це свідчить відео з камер спостереження, яке з'явилося в розпорядженні "Сьогодні".

На відео з камер спостереження з середини будинку видно, що правоохоронці дзвонять у двері сусідки навпроти квартири Кличка, а потім кілька разів дзвонять в квартиру мера столиці.

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Як повідомили в СБУ, обшуки в будинку, де живе Кличко, проходили в рамках кримінального провадження за фальсифікованими нафтопродуктів з Росії та Білорусі. Обшук проводили двома поверхами нижче квартири Кличко. З мером обшуки ніяк не пов'язані, повідомили в СБУ.

Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що та кошмарить місцеву владу. Обшуки пройшли на багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.

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