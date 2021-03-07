"Воно" всюди! Собаки густо "замінували" тротуари Києва – як з цим боротися

Які є штрафи за подібні порушення, і що думають власники тварин

Жителі столиці в шоці від "красот", які їм відкрилися після сходження снігу. Більшість тротуарів та газонів усіяні собачими "мінами", дрібним сміттям і недопалками. На жаль, кияни змушені ходити містом, як по мінному полю, щоб не вступити в розкидані "сюрпризи". Багато користувачів соціальних мереж задаються питанням: коли це все припиниться і чи є управа на власників собак, які не прибирають за своїми вихованцями.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розбирався в ситуації.

Двірники в шоці від мінних полів

На деяких вулицях картина дійсно жахлива. Коли зійшов сніг, двірничка на проспекті Григоренка "знищувала" собачі фекалії за допомогою потужного струменю води зі шланга.

"Доріжка біля будинку, який я обслуговую, веде до супермаркету. Господарі собак прогулювалися тут регулярно всю зиму. Мабуть, коли падав сніг, то прибирати за своїми собачками ніхто не хотів – всі "злочини" приховували опади. А тепер, після потепління – вся "краса" на зовні. Вибачте, але тут була оброблена майже вся плитка. Довелося все змивати водою", – розповідає нам місцева двірничка Олена.

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

Реклама

Жінка каже, що в такий час починає ненавидіти собак. Ще більше – їхніх ледачих і безкультурних господарів.

"Якщо ти вже завів собі собаку, то будь добрий, прибирай за нею! Гуляють ж з догами та іншими великими псами. Власники чомусь думають, що сніг все приховає, але ж вони самі або їхні діти потім вступлять в цю "міну". А про людей, що кидають під ноги недопалки, і згадувати не хочеться – весь газон ними "засіяний", – обурюється двірничка.

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

За тротуар відповідає балансоутримувач

У департаменті благоустрою КМДА кажуть, що проблема "собачих мін" – дуже болюча для міста.

"Наші інспектори з благоустрою мають право винести припис або скласти протокол саме на балансоутримувача території, яка не прибирається. Тобто, якщо собачка зробила "свої справи" на тротуарі, то інспектор може покарати не господаря собачки, а балансоутримувача території, який не прибрав після цього свою ділянку. На жаль, такі правила. Балансоутримувач території повинен стежити за нею і не допускати її забруднення. Можливо, навіть проводити якісь профілактичні заходи з власниками собак", – пояснили сайту "Сьогодні" в департаменті благоустрою КМДА.

Штрафи за брудні тротуари

Нагадаємо, сума штрафу за неприбрану балансову територію для фізичної особи становить від 340 до 1360 гривень. Для юридичної особи – від 850 до 1700 гривень.

"На жаль, штрафи невеликі. Законопроєкт, яким передбачалося збільшити розмір покарання, "застряг" у Верховній Раді. Тому штрафи за порушення правил благоустрою міста залишаються колишніми", – кажуть у департаменті.

Реклама

У КМДА додають, що зараз в Києві обладнають майданчики для вигулу тварин в столичних парках, де повинні бути встановлені урни для збору пакетів з фекаліями. У деяких парках такі урни вже є давно, тільки люди засипають їх звичайним сміттям – стаканчиками, папером і навіть пляшками.

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

Місту критично не вистачає майданчиків для вигулу собак. Хоча кілька зон для вигулу і тренувань тварин в Києві відкриті в рамках Громадської бюджету, але це дуже мало для мегаполісу.

Що кажуть власники собак

Самі ж власники собак стверджують, що несправедливо звинувачувати всіх без винятку господарів тварин. Мовляв, люди бувають різні, і все залежить від їхнього виховання.

"Собаки тут взагалі не винні. Я, наприклад, завжди прибираю за своїм Джеком – і в сніг, і в дощ. З собою завжди 3-4 пакетика і паперовий совочок. А вся ця "краса" на тротуарах – це від відсутності культури і безвідповідальності деяких власників собак. На жаль, сама робила кілька разів зауваження з проханням прибрати за собакою, але нерідко у відповідь чула грубість і відверте нерозуміння", – розповідає нам Ольга, власниця симпатичного бульдога.

Реклама

У Кінологічному союзі України підтверджують, що ситуація з "мінуванням" тротуарів в Києві критична. Вона у багатьох викликає роздратування.

"Потрібно розділяти власників собак: є відповідальні, а є безвідповідальні. Я живу на Подолі. Тут більшість власників прибирає за своїми тваринами. Також є байдужі люди, які цього не роблять. Як це побороти, крім просвітницької роботи, чесно кажучи, навіть не знаю. Ми розвісили у нас на районі оголошення із закликом прибирати за тваринами, почали роздавати пакети для збору відходів. Це дало невеликий результат, якщо порівнювати з попередніми роками. Думаю, щоб в головах людей щось змінилося, і вони почали прибирати за тваринами, має пройти час. Штрафи навряд чи допоможу змінити ситуацію", – розповідає сайту "Сегодня" Олена Склярова, віцепрезидентка Кінологічної спілки України.

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

Вона додає, що у неї самої три собаки, і після прогулянок їх буквально доводиться відмивати.

"Повірте, те, що "проявилося" з-під снігу, неприємно всім. Особливо тим власникам собак, які регулярно прибирають за своїми вихованцями. У мене, наприклад, три собаки, і я завжди за ними прибираю. Мої собаки ходять по тим же тротуарам, наступають на ці "міни". До речі, у нас поруч будівництво, де живуть два десятка великих бездомних собак. За ними, на жаль ніхто не прибирає, хоча люди їх регулярно підгодовують. Фекалії цих нещеплених і не стерилізованих собак розкидані всюди. Це загрожує хворобами для домашніх вихованців", – додає Олена Склярова.

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

Як і на скільки штрафують господарів "мінерів"

У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" кажуть, що намагаються вирішити проблему "мін". Для цього проводять профілактичну роботу з власниками собак.

"Ми займаємося установкою по місту комплексів зі збору собачих відходів. Наприклад, минулого року були додатково встановлені 76 таких зоокомплексів. Вони розташовані у паркових зонах. Власники собак можуть прибрати за своєю твариною і викинути пакетик у такий комплекс. Крім того, ми ведемо активну роботу з керівництвом міських Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Їм були роздані спеціальні прищіпки з пакетиками, які кріпляться біля під'їздів. Власник собаки, виходячи з дому, може взяти такий пакетик і під час прогулянки прибрати за своїм улюбленцем", – розповідає сайту "Сьогодні" Наталя Мазур, в. о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Фото: О. Марущак "Сьогодні"

Вона додає, що підприємство веде роз'яснювальну роботу серед власників собак.

"Також ми проводимо спільні рейди з поліцією по місту. Прибирання собачих екскрементів передбачене правилами утримання тварин в Києві. І якщо власник собаки систематично не прибирає за твариною, його можна притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 154 Адміністративного кодексу України. Штраф – від 51 до 85 гривень", – пояснює Наталя Мазур.

Втім, скільки собачників оштрафували за "міни" на цей момент – залишається загадкою. У комунальному підприємстві кажуть, що подавали такий запит в поліцію, але відповіді поки немає.

Собаки в Києві не пораховані

У столиці офіційно зареєстровані понад 7 тисяч домашніх собак. Але ця цифра далека від реальності. Точна кількість тварин невідома, і в комунальному підприємстві пояснили, чому так.

"Власники собак повинні зареєструвати свого улюбленця в єдиній системі – Реєстр домашніх тварин міста Києва. Згідно з діючими правилами, реєстрація собак обов'язкова, а от котів можна поставити на облік за бажанням власника. Не всі реєструють своїх собак, тому їхня кількість значно більша, ніж за офіційними даними. Ми спільно з поліцією проводимо рейди з виявлення незареєстрованих собак у власників", – пояснює Наталя Мазур.

Раніше ми повідомляли, на що перетворилися дороги Києва після того, як зійшов сніг. На що здатні треновані службові собаки, дивіться в нашому сюжеті:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама