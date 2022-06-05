Пам'ятник Володимиру та палаючий завод: як з'явилося вірусне фото обстрілу Києва

Радник голови ОП розповів, у чому символізм ранкової фотографії

Сергій Лещенко розповів, як з'явилося фото обстрілу Києва / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 5 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву близько 6 ранку. Серед іншого спостерігався густий дим у районі Дарницького вокзалу та на Позняках. Пізніше після обстрілу в Мережі з'явилося фото, що стало вірусним.

Історію цього фото розповів у себе у Telegram-каналі радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

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За його словами, фото, зроблене сьогодні вранці, стане одним з символів війни.

"Пам'ятник Володимиру і завод, що горить на задньому фоні, на який сьогодні вранці прилетіло чотири крилаті ракети від російських фашистів. Хреститель Русі і сама Русь, що бомбить свою "матір міст". Все настільки символічно, що не треба нічого пояснювати", – написав Лещенко.

Також він розповів, що фото зробив засновник клубу Closer та фестивалю Brave! Factory Сергій Вологжанінов, який пішов прогулятися о шостій ранку і зробив знімок, що потрапив у всі світові медіа та соцмережі.

Фото – t.me/LeshchenkoS.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму.

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