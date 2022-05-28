Перед днем Києва знову запрацював ботсад на Печерську

Ботсад не працював з початку російського вторгнення, після перевірки саперами території він знову відкрився

Ботсад 28 травня відновив роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні святкування Дня Києва у столиці ботанічний сад імені Гришка відкрили для відвідувачів, його було закрито з 24 лютого. Про це повідомляє кореспондент видання "Сегодня" Олександр Марущак.

За його словами, напередодні величезну територію ботанічного саду перевірили сапери та вибухотехніки. Виявили снаряди часів Другої світової війни біля однієї з пішохідних зон у землі. Після проведення перевірки ботсад відкрили для прогулянок киян. Тепер можна подивитися на цвітіння бузку.

Реклама

Реклама

"Ми відкрилися сьогодні для відвідувачів. Людей приходить поки що трохи – інформацію про відкриття тільки розмістили на нашому сайті, але ми сподіваємося, що вже завтра гостей стане більше. Вартість квитків у нас не змінилася, залишилася така ж, як і була до початку війни – квиток для дорослого коштує 60 гривень, дитячий – 30 гривень. Ми її не змінювали", – розповіла сайту "Сегодня" директор ботанічного саду імені Гришка Наталія Заїменко.

У ботанічному саду кажуть, що чекаю на відвідувачів, оскільки за час простою з лютого місяці втратили дуже багато грошей. Ботанічний сад був закритий, коли було масове цвітіння сакур, магнолії та бузку. Наразі грошей не вистачає навіть на покіс трави – територія ботанічного саду дуже велика. Та й пального немає для газонокосарок. В установі сподіваються, що буде великий потік відвідувачів, і вони впораються з фінансовими труднощами.

Реклама

"Цвітіння бузку наші гості ще можуть побачити. Зараз дуже красиво цвітуть пізні сорти бузку. Незабаром почнеться цвітіння півоній, а також уже чудово у нас виглядає розарій. Ми з нетерпінням чекаємо на киян та гостей міста", – розповідає Наталія Заїменко.

Що відвідати у Києві

12 травня у Києві розпочав роботу в режимі парку столичний зоопарк . Відвідувачам будуть доступні для перегляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Перебувати на території зоопарку можна буде до 16:30, у разі повітряної тривоги усі відвідувачі повинні залишити територію та проїхати у бомбосховища.

Незважаючи на те, що місто поступово оживає, міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що у столиці досі залишається загроза ракетних ударів Росії.