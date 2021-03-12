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Першому заступнику Кличка повернули посаду після скандалу з хабарем

12 березня, 10:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

Чиновник розповів, чим займеться після відновлення на посаді

Відсторонений на час розслідування корупційного скандалу заступник голови КМДА Микола Поворозник повернувся до виконання своїх обов'язків.

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Про це чиновник заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд тільки справжніх і вірних друзів. Я дякую родині, друзям і колегам за підтримку!" – написав він.

Поворозник також розповів, чим має намір займатися після відновлення на посаді – "пандемія, її наслідки для економіки міста та робота над оновленням інфраструктури".

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Нагадаємо, в квітні 2020 року співробітники СБУ провели обшуки в кабінеті Поворозника. Його підозрювали в тому, що він через посередника вимагав хабар в розмірі 125 тис. доларів від представника компанії-забудовника за вплив на рішення, що стосуються узгодження містобудівних умов і обмежень.

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Після скандалу мер столиці Віталій Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА, а сам чиновник заявив, що хабарів ніколи не брав.

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КМДА Віталій Кличко Микола Поворозник
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