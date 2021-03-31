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Повністю закрити Київ не вийде. Інтерв'ю із заступником глави КМДА про жорсткий локдаун

31 березня, 18:45

Олександр Марущак Олександр Марущак

Як отримати спецпропуск на громадський транспорт, чи буде комендантська година і мобільні госпіталі – отримали відповіді з перших вуст

З 5 квітня в Києві вводяться жорсткі обмеження. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, з понеділка в столиці закриваються школи і дитячі садки, а весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками. Кияни вже користувалися такими пропусками в минулому році під час карантину. Як буде цього разу, сайт "Сьогодні" дізнався у Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА.

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Фото: КМДА

Фото: КМДА

Як отримати спецперепустку на транспорт

- Як можна отримати спецперепустку для проїзду в міському транспорті? До речі, рік тому спецперепустки діяли тільки в наземному транспорті.
- Так, рік тому метрополітен був закритий. В цей локдаун метро працюватиме разом з громадським транспортом в режимі спеціальних перевезень. Видаватимуть спеціальну перепустку на всі види транспорту.

- Як спецперепустку зможуть отримати кияни, яким вона необхідна для поїздок на роботу?
- Потрібно буде зробити колективну заявку. Ми завтра повідомимо детально, як можна буде отримати спеціальну перепустку. Ми це зможемо зробити тільки після того, як буде опубліковано документ про введення обмежень.

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- Минулого локдауну було багато конфліктів через перепустки, а тепер сюди додасться ще й метрополітен. І, до речі, були підробки, їх продавали в інтернеті...
- Поки рано говорити про підробки. Зрозумійте правильно, ми не влаштовуємо зараз челендж – хто правий, а хто винен. Зараз ми хочемо захистити всіх і кожного від хвороби, яка на цей момент вирує в місті Києві.

Комендантська година і терміни обмежень

- Сьогодні вранці деякі чиновники говорили про можливість введення в Києві комендантської години. Скажіть коштувати чи цього очікувати?
- Поки це чутки. Минулого локдаун ми його не вводили, і поки він теж не розглядається. Думаю, зараз немає необхідності впровадження таких суворих заходів.

- А чому обмеження у Києві введені саме до 16 квітня? Це за порадою медиків?
- Ми не приймаємо рішення одноосібно. Наприклад, Віталій Кличко або я, або хтось ще. Є фахівці, які приймають рішення колективно – медики, вчені, Держпродспоживслужба. Вони визначають терміни обмежень, які дозволять розірвати ланцюжок поширення інфекції. Це головне завдання таких обмежень, плюс – розвантажити медичну систему міста і зменшити кількість госпіталізацій.

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- Мер неодноразово заявляв, що відомчі установи не хочуть ділитися з містом ліжками для прийому хворих. Питання залишається невирішеним?
- Що стосується "Укрзалізниці", то питання рушив з місця. Лікарня залізничників вже почала приймати пацієнтів. Вирішуємо всі виникаючі проблемні нюанси. А ось питання з академічними ліжками (мається на увазі Національну академію медичних наук. – "Сегодня") поки на стадії вирішення. Було прийнято відповідну постанову Кабміну про надання їм субвенції на закупівлю необхідного обладнання. Сподіваюся, що вже з наступного тижня ми почнемо туди госпіталізувати хворих.

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Мобільні госпіталі і кількість ліжок

- У минулому році обговорювалося розгортання мобільних госпіталів для прийому хворих в разі зростання захворюваності. Зараз це не обговорюється?
- На сьогоднішній день ситуація з кількістю ліжкомісць в лікарнях не змінилася. Маючи в місті понад 10 тисяч ліжко-місць у відомчих установах і лікарнях, плюс персонал, який може виконувати свою роботу, говорити про розгортання мобільних пунктів нелогічно. Госпіталі потрібно обладнати, а у відомчих лікарнях вже є все необхідне. Потреби в розгортанні госпіталів я поки не бачу.

- Фактично, Київ повернувся до локдауну зразка 2020 року. Тоді і залізничне сполучення було закрито. А в цей раз не планують зупинити рух поїздів?
- Міжміське і міжнародне залізничне сполучення знаходиться в підпорядкуванні уряду. Поки все буде працювати в тому ж режимі, як і раніше.

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- Тобто до Києва можна буде приїхати і виїхати з нього. А як же інфекція?
- Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав.

- А приватні маршрутки в Києві будуть працювати в період з 5 по 16 квітня? Або вони теж будуть возити людей за спеціальними перепустками?
- Зараз ми ведемо з ними переговори. Думаю, ми знайдемо якийсь компроміс, щоб на приватних маршрутах теж курсували автобуси. Я на це сподіваюся.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину , Якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні. Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні .

Всі подробиці в спецтемі: На порозі жорсткого локдауна

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Київ метро громадський транспорт Микола Поворозник Держпродпотребслужба локдаун
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