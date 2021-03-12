Пироги від мера. У столиці презентували гастрономічний продукт для туристів (фото)

У Києві презентували свій гастропродукт "Kyiv Pie". Простіше кажучи, це пиріг з різними начинками. Сайт "Сьогодні" побував на презентації.

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До цього назву продукту не називали, тримали в секреті. І в соціальних мережах вже почали жартома писати, що мер Києва схрестив перепічку, котлету по-київськи і чебуреки. Але виявилося були близькі до розгадки – мова йде про випічку.



В управлінні туризму та промоцій КМДА розповіли, що нову страву розробили спільно з Асоціацією гастрономічного туризму України.

До процесу створення гастропродукта були залучені шеф-кухаря київських ресторанів. Він виготовлений виключно з продуктів, які вироблені в Києві та Київській області.

"Ми представили три види київського пирога: з коренеплодами, рибою і потрошками. Думаю, ці три види пирогів повинні сподобається туристам, які приїжджають до нашого міста. Перш за все – це оновлений елемент гастрономічної кухні Києва і здорова їжа. Поки це тестовий проєкт. Якщо інші ресторани погодяться приєднатися до нас, ми з радістю будемо популяризувати цей київський продукт", – розповіла сайту "Сьогодні" Марина Радова, начальник управління туризму та промоцій КМДА.

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Вартість одного пирога з коренеплодами або з потрохами – до 1 євро, а ось ті, що з рибою коштуватимуть трохи більше одного євро.





Марина Радова каже, що ідей по створенню київського страви було багато, але зупинилися на пирогах.

"У нас вже є котлета по-київськи, перепічка, київський торт. Тому в процесі дискусії між кулінарами, кухарями і нами, було вирішено зупинитися на пирогах. Для цього провели ціле дослідження київської кухні. Можливо в майбутньому лінійка київських страв буде оновлюватися і доповнюватися", – каже Марина Радова.

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Президент Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму розповідає, що при створенні нового продукту їм дуже хотілося здивувати туристів і самих киян.

"Вивченням київської кухні і страв я займаюся чотири роки. Перед нами стояло завдання зробити страву, щоб вона була технологічною, щоб вона була для ресторанів і для простого столу, щоб вона переживала доставку, відповідала сучасним брендам і запитам сучасної людини, довго зберігалася. Всім цим вимогам відповідає випічка. З іншими видами страв все складніше", – розповідає сайту "Сьогодні" Олексій Волков, президент Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму.

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За його словами, Київ неймовірно багатий на свої страви, багато з яких нам абсолютно невідомі.

"Пару років тому ми навіть реконструювали банкет Київського князя ... Потрібно розуміти, що київська народна кухня – це один зріз страв, а київська панська або шляхетна кухня – це зовсім інше. У Києві збереглося дуже багато різних кулінарних традицій. Тут в різні часи переважала кухня Литви, Польщі, Криму. Наприклад, такий факт, в 1746 році Київський митрополит на Великдень дозволив собі замовити 10 каракатиць, і з задоволення їх покуштував", – додає Олексій Волков.

За його словами, було зібрано дуже багато цікавої інформації про кулінарний Києв, в цьому допомогли архівні записи, в тому числі, в Софії Київській.

І що цікаво, хлібобулочні продукти були присутні як в народній кухні, так і в панській або шляхетній. Відштовхуючись від цього вирішили зупинитися на пирогах.

На його думку, найпопулярніші традиційні київські страви – це київський пиріг, котлета по-київськи, перепічка, ребра по-київськи, а також соління.

"Іноземці приїжджаючи до Києва просто в захваті від солінь, або ферментованих овочів. Так само дуже популярним ставами крафтове пиво, в тому числі вироблене в Києві. Відновлюються рецепти київського сидру і меду. Можу сказати, що це вже перейшло з розряду експериментів в розряд висококласного продукту. Ці напої займають призові місця на виставках за кордоном", – запевняє Олексій Волков.

Він зазначив, що найголовніше, що на все це є попит.

Раніше ми писали, що в Києві подорожчала легендарна перепічка.

Нагадаємо, що українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ.

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