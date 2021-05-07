Під домашнім арештом: як живе екс-депутат Київради, який підпалив квартиру зі своїми дітьми

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Пройшов місяць з гучного скандалу, пов'язаного з екс-депутатом Київради, бізнесменом Віталієм Даниленком. Його звинувачують у тому, що 6 квітня він підпалив двері квартири, де знаходилися його дружина і четверо дітей, а також підпалив автомобіль дружини. Нині за рішенням суду він перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але погодився поспілкуватися з журналістом "Сегодня".

Крос, підтягування і шахи

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Колишній депутат живе в приватному будинку в селі Хотів під Києвом. Каже, що активно займається спортом. Віталій показав, де саме бігає, підтягується на турніку і піднімає важке колесо від трактора.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

- Віталій, скільки ви вже перебуваєте під домашнім арештом?

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- Три тижні.

- Як проводите час?

- Щодня прокидаюся о 5:00 ранку. Читаю книги, хочу вкотре перечитати Бориса Акуніна і Юліана Семенова. Перед цим граю годину в шахи на комп'ютері, щоб мозок завести. Є й звичайні шахи, але не з ким грати. Раніше грав із синами... О 7:30 у мене крос. Правда, бігати доводиться навколо будинку. Нудно, звісно, але це добряче додає енергії. Ще роблю вправи на турніку. О 8:30 збираюся, як ніби, на роботу. Одягаю джинси, кросівки і йду на літню терасу, де сідаю і проводжу весь день.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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Мені заборонено залишати свій будинок. Також заборонено зустрічатися з дружиною і дітьми. Але до мене приїжджають друзі, партнери по бізнесу, проводимо наради. Від мене особливо ніхто не відвернувся. Хоча є, звісно, ті, хто начитався інтернету і вважає мене токсичним. Але партнери і ринок ставляться до мене адекватно. Я багатьох цікавлю як бізнесмен.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Гасив пожежу голими руками

- А що сталося того вечора на Героїв Оборони? Ваша версія.

- Я прийшов додому, в свою квартиру, де живе моя дружина з дітьми. Вона переїхала туди жити після публічного скандалу меду нами в Facebook. Конфлікти у нас виникали ще минулого року... Я прийшов у квартиру, підкреслю, в свою квартиру, щоб забрати деякі документи, які дружина у мене взяла. Вона не відкривала. І я викликав поліцію, пояснив їм ситуацію. З поліцейським зайшли в квартиру, оглянули кімнату і кухню – документів немає. Дружина мовчить і не говорить, де вони. Я вийшов із поліцейськими на вулицю перекурити, після цього вони поїхали. Повернувся, а дружина знову не відчиняє двері.

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- Ви, напевно, нервували?

- Так, я курив у під'їзді – три або п'ять сигарет викурив. Знову викликав поліцію. А там були сухі квіти біля дверей, типу ікебана. Напевно, туди випадково потрапив недопалок. Я вже не пам'ятаю. Був у заведеному стані. Хотів піти, як раптом почув легкий хлопок – почалася пожежа біля дверей. Я почав все гасити. Гасив голими руками. Бачите, досі опіки на руках залишилися. Загасив ще до приїзду пожежників. На той час приїхала поліція, яку я ж і викликав. На мене наділи наручники. От і все... Відвезли в ізолятор, де я переночував дві ночі. Сидів в одиночній камері. Поліцейські, які мене охороняли, приносили мені чай частіше, ніж іншим. Було видно, що вони розуміють, в якій я ситуації опинився.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

З дітьми спілкуватися заборонено

- Ви зловживали спиртним?

- Я міг випити півпляшки вина, максимум пляшку – так, захоплювався. Але зараз і зовсім відмовився від спиртного. А цих роликів з пожежею з'явилося мільйон в мережі. І я думаю, що вони з'явилися неспроста... Мене просто показали якимось нелюдом, який хотів спалити своїх дітей. У суді спілкувався з дівчиною-кореспондентом, читав їй вірші Висоцького і Єсеніна, але це в сюжет чомусь не потрапило, а потрапило то, що я псих і якийсь ненормальний.

- Ви свою провину визнаєте?

- Якщо я і винен в загорянні, то загорілося моє особисте майно, яке я своїми руками загасив. За це мені висунули звинувачення, мені загрожує від 3 до 10 років в'язниці. Так, двері загорілася, але я її сам і загасив. Пожежні можуть це підтвердити, коли вони приїхали, відкритого вогню вже не було. Їм залишилося тільки перевірити – чи немає загоряння в квартирі. Звичайно ж, всі злякалися, особливо мої діти. Диму там було страшно багато, але не більше того. Лякати дітей і підпалювати їх я не хотів.

У мене четверо дітей – троє синів і дочка. Я їх дуже люблю і зараз дуже сильно за ними сумую. За рішенням суду мені з ними заборонено спілкуватися. Це взагалі повний абсурд і маячня... Моя дружина не працює, вона ніколи не працювала. Я під цілодобовим домашнім арештом і теж не можу працювати. Зараз у них коштує проста проблема: де брати гроші на їжу. І в родині по суті катастрофа. На Великдень я купив банку ікри. Через адвоката просив передати дітям до святкового столу, але дружина відмовляється. Парадокс. Вона скаржиться, що грошей немає, а ікру дітям відмовляється прийняти.

Обшук і біполярні розлади

- А з стосовно підпалу автомобіля дружини що скажете?

- Про підпалі автомобіля дружини я дізнався з соцмереж, і вона сама мені написала. У ніч підпалу машини я був удома в Хотові. Але який мені резон підпалювати Mercedes, якщо у мене Bentley? Я ніде не ховався і на наступний день спокійно переміщався по місту. Там мене і затримали з моєї помічницею. Обшукали автомобіль. Ми приїхали сюди (в Хотів), а тут вже КОРД зі зброєю і в масках. Реально відчув себе якимось терористом, коли 15 або 17 спецназівців оточили будинок. Все перевертають, шукають щось. Я навіть тоді їм сказав: "Що ви шукаєте? Може я вам це просто віддам?". Мовчать. Забрали телефони. Нічого не знайшли. Благо, що після обшуку помічницю додому відвезли.

- Ви проходили психологічні тести або експертизу?

- За порадою дружини я чотири рази був на прийомі у психіатра, щоб мені поставили діагноз, а ставлять все один і той же – біполярні розлади. Це коли у вас стрес або депресія, і ви йдете в два стани – або агресія, або в себе. Якщо я вас зараз стукну, то у вас почнуться явні ознаки біполярного розладу, а потім пройдуть. Але якщо я вас буду бити кожну годину, то рано чи пізно у вас почнеться психоз. І ви або мене вб'єте, або закриєтеся в собі і будете плакати...

Психіатри мені навіть таблеток не прописували, не бачать вони у мене проблем з психікою.

Хочу перемир'я з дружиною, але вона не визначилася

- Що думає з цього приводу ваша дружина?

- Дружина живе в своєму світі. Вранці вона може зателефонувати і сказати, що шалено любить мене, і передати любовний лист через водія, а ввечері заявити, що ненавидить, і я їй осоружний. Логіки в її діях мало – забирала чотирьох дітей, собаку, кота, щоб усім разом жити в двокімнатній квартирі. Чи це не абсурд !? І вона при цьому ніде не працює ...

- Може, простіше пробачити всі образи і помиритися?

- Я з задоволенням. Але вона вранці хоче помиритися, а вже ввечері категорично ні. Або навпаки. Вона не може визначитися.

Я – за перемир'я. Якщо ми помиримося, то і діти стануть спокійніше, їм потрібен батько. Я їх вивчу хоча б ... У неї просто немає такої можливості. Вона каже: давай розлучимося, все майно поділимо навпіл, поділимо будинок, машину і будемо жити разом, але в цивільному шлюбі. Мені це не зовсім підходить, де логіка? Для того щоб виховувати, навчати і годувати дітей, потрібен адекватний батько. Я цілком адекватний. По крайней мере, з погляду заробляння грошей.

Ченці передрекли випробування

- Що ви чекаєте від суду, який буде у вашій справі?

- Я сподіваюся на справедливе рішення. Адже я нікого не вбив, нікого не покалічив, нічиє майно не зіпсував. А сталося все на грунті сімейних конфліктів.

Перед цим інцидентом я побував в Греції на горі Афон. Я був першим нецерковних людиною, якій вдалося туди потрапити під час карантину. Старці мені говорили про спокуси й випробування, які мені доведеться пережити, попереджали. Мабуть, вони для мене і почалися.

Також зазначимо, що раніше екс-депутат потрапив ще в один скандал. Його звинувачували в отриманні великого хабара. Загальна сума, яку правоохоронці вилучили при проведення обшуків, – понад 4 млн грн.

Тоді Даниленко очолював контрольну комісію з перевірки газових АЗС. Відтоді в Києві було демонтовано 15 незаконних газових АЗС, хоча комісія прийшла до висновку, що їх у столиці близько 200.