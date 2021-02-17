Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціни

Проїзд в більшій частині приміських маршрутках Київської області подорожчав після 14 лютого. Ми прогнозували це тиждень тому.

Де і на скільки подорожчав проїзд?

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Як розповіли сайту "Сегодня" в Асоціації перевізників Київської області, проїзд подорожчав в Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.

"Подорожчання відбувається віяловим способом. Затримка з внутрішніми районами, там є кілька варіантів піднімати вартість проїзду чи ні. Ці маршрути зараз об'єднують. Наприклад, виїжджає автобус на маршрут Київ – Бровари. Перед тим, як їхати на Бровари він проїхався по району, обслужив людей, а потім вже їде на основний маршрут", – пояснює сайту "Сегодня" Олексій Павленко, глава Асоціації перевізників Київської області.

Подорожчання проїзду склало від 2 до 5 грн. В середньому вартість проїзду зросла на 3 грн.

Де ціни залишилися як були?

У деяких населених пунктах вартість проїзду залишилася колишньою. Але в основному це там, де у маршруток сильна конкуренція з автобусами. Або на тих напрямках, де потік пасажирів невеликий.

"У Таращі, наприклад, взагалі не буде дорожчати проїзд у маршрутках. Там його вирішили не піднімати. Напрямок дуже спірний. Тут працює багато нелегальних маршруток і великий транзит автобусів із Черкаської області", – додає Павленко.

Захмарно піднімати вартість проїзду не планують і в Обухівському напрямку. Хоча раніше збиралися.

Подорожчання останнє?

"У питанні подорожчання проїзду в приміських маршрутках дуже багато неточностей і маніпуляцій. Але плюс три гривні – це не так критично для пасажирів в Ірпені, Обухові або в Броварах. Я сподіваюся, що це подорожчання проїзду в маршрутках буде останнім цього року. Можливо, щось зміниться навесні або загостриться ситуація з карантином. Але в цілому подорожчання не передбачається, враховуючи прогнози про вартість пального і курс долара", – додає Олексій Павленко.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Проїзд у маршрутках на Київщині різко подорожчає. Скільки тепер платитимемо".

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