Претендент на крісло Кличко – Петро Чернишов: що про нього відомо?

На цьому тижні знову піднялася тема зміщення мера Віталія Кличка з поста глави Київської міської державної адміністрації. Сайт "Сегодня" від своїх джерел дізнався , що цей пост може дістатися міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову.
Who is Mister Чернишов?
- Народився в Харкові 4 вересня 1977 року, де провів дитинство, шкільні роки, здобув вищу освіту.
- З 1994 по 1999 рік – навчання в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства".
- З 1996 по 2002 рік – за спеціальністю "Правознавство" навчався в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.
- 1999 року проходив професійний курс за стандартами міжнародного Інституту управління проєктами.
- Успішно займався бізнесом в IT-галузі, а пізніше комерційною нерухомістю.
- 20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів погодив кандидатуру Олексія Чернишова на пост голови Київської обласної державної адміністрації.
- Під керівництвом губернатора Чернишова був розроблений стратегічний план розвитку регіону, серед пріоритетних напрямків якого – децентралізація, розвиток інфраструктури Київської області.
- На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року Чернишов увійшов до оновленого складу Кабінету міністрів України.
У Петра Чернишова є сторінка у Facebook. Ми побродили нею, але жодних цікавих деталей не знайшли. Лише офіціоз.
Нагадаємо, що Віталій Кличко постійно заявляє, що центральна влада чинить на нього тиск з тим, щоб він звільнив крісло глави КМДА. Мер навіть заявив, що такого не було при Вікторі Януковичі .
На цьому тижні Кличко випустив відеозвернення , в якому сказав, що обшуки в департаментах КМДА і комунальних підприємствах теж є елементом тиску на нього.
До речі, поки Олексій Чернишов не підтверджує інформацію про те, що його кандидатуру розглядають як майбутнього глави КМДА.