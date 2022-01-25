Підозра заступнику Кличка. Поворозник воюватиме з прокуратурою – ексклюзив

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО

Чиновник доводитиме свою правоту в суді / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні представники столичної прокуратури вручили підозру Миколі Поворознику, першому заступнику голови КМДА. Причина: чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону. Як вручали підозру та що буде далі, сайту "Сьогодні" розповів в ексклюзивному інтерв'ю перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як вам вручили підозру?

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Мені вручили підозру про скоєння правопорушення, зачитали все, як належить. Єдине, що не роз'яснили суть підозри. Про це я наголосив безпосередньо під час підписання цього документа.

Ви заборонили будувати житловий комплекс для РНБО?

Справа стосується землі на Сирці, яка була у 2009 році або ще раніше виділена для РНБО під будівництво житлового комплексу. Але впродовж 10 років ніхто цією землею не користувався. Територія перетворилася на стихійне звалище сміття. Тому у 2019 році нами було ухвалено рішення про повернення земельної ділянки в управління міста. На цьому місці було проведено благоустрій та розбито затишний сквер, як і просили нас місцеві жителі.

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Підозру вам вручали у присутності мера?

Так. Ми саме проводили у цей час виробничу нараду. Так склалося, що зненацька з'явилися правоохоронці. Вони, правда, дочекалися, поки закінчиться нарада, але мер був у цей час у кабінеті.

Як ви ставитеся до таких звинувачень? Виходить, що вам потрібно повернути на своє місце звалище?

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Однозначно це тиск на місто. Насамперед тих, кому не подобається мер Києва з якихось своїх мотивів. Просто тиснуть на мера через його заступників. І це відбувається вже не перший рік – обшуки, голослівні звинувачення, відкриті кримінальні провадження… Але це не має логічного завершення. Просто створюється штучне тло, щоб зайвий раз звинуватити міську владу в неіснуючих правопорушеннях.

Тобто інші справді незаконні будівництва прокуратуру не цікавлять?

У тому й проблема. Якби все було навпаки, і ми, наприклад, взяли сквер і віддали його під забудову РНБО чи якусь іншу державну структуру – тоді був би привід про щось говорити. Але в цьому випадку ми вчинили абсолютно законно. Ця земельна ділянка належить до території зелених зон Києва. Мені незрозуміло, про яку шкоду для міста чи держави в даному випадку можна говорити. А це якраз мені зараз і інкримінують.

Якими будуть ваші подальші дії у цій ситуації?

Я захищатимуся. А саме буду доводити свою правоту. І робитиму це безпосередньо в суді. До процесу підключатиму адвокатів і доводитиму цю справу до логічного кінця, щоб ці звинувачення були зняті.

Що сталося?

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили 25 січня підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО .

. За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".