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Провокація на 9 травня в Києві: жінка з плакатом влаштувала "шоу"

Павло Заяць Павло Заяць
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9 травня, 16:21
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Біля Вічного вогню в столиці поліція стежить за порядком, патрулі посилені
9 травня біля Вічного вогню у Києві
9 травня біля Вічного вогню у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 9 травня кількасот людей прийшли в парк Слави покласти квіти до Вічного вогню. Жінка з плакатом намагалася провокувати, проте їй завадили правоохоронці.

Як повідомляє в ефірі загальнонаціонального марафону наYouТube-каналі "Україна 24" кореспондентка з місця подій, масових зібрань біля Вічного вогню не було, від ранку тут побувало кілька сотень людей.

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"Була спроба провокації – жінка з плакатом намагалась виголошувати антиукраїнські гасла. Правоохоронці відвели її вбік, але не затримували... В'їзд у парк Слави не обмежений, поліція вибірково перевіряє документи. До Вічного вогню приходить старше покоління. Ветеранів було небагато, здебільшого ті, хто дітьми пережив Другу світову війну", – йдеться в репортажі.

У кожному районі столиці 9 травня чергують правоохоронці, патрулі посилені.

Нагадаємо, 9 травня в Києві скасували масові заходи, мер Віталій Кличко закликав утриматись від зібрань, оскільки зберігається ризик провокацій та загроза ракетного обстрілу. Переважно кияни дослухались до міської влади, хоча мер не оголошував розширену комендантську годину.

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Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 Травня

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що війська РФ в Україні чекає та сама доля, що й німецьких загарбників.

Як зазначив президент, Росія, почавши наступ 24 лютого, наступила на ті самі граблі, що й германські нацисти.

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння... Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, чим є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля, бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію та вождя, а ми – за Батьківщину", – наголосив він.

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Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
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7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
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РСЗВ 185
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