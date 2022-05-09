Провокація на 9 травня в Києві: жінка з плакатом влаштувала "шоу"

Біля Вічного вогню в столиці поліція стежить за порядком, патрулі посилені

9 травня біля Вічного вогню у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 9 травня кількасот людей прийшли в парк Слави покласти квіти до Вічного вогню. Жінка з плакатом намагалася провокувати, проте їй завадили правоохоронці.

Як повідомляє в ефірі загальнонаціонального марафону на YouТube-каналі "Україна 24" кореспондентка з місця подій, масових зібрань біля Вічного вогню не було, від ранку тут побувало кілька сотень людей.

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"Була спроба провокації – жінка з плакатом намагалась виголошувати антиукраїнські гасла. Правоохоронці відвели її вбік, але не затримували... В'їзд у парк Слави не обмежений, поліція вибірково перевіряє документи. До Вічного вогню приходить старше покоління. Ветеранів було небагато, здебільшого ті, хто дітьми пережив Другу світову війну", – йдеться в репортажі.

У кожному районі столиці 9 травня чергують правоохоронці, патрулі посилені.

Нагадаємо, 9 травня в Києві скасували масові заходи, мер Віталій Кличко закликав утриматись від зібрань, оскільки зберігається ризик провокацій та загроза ракетного обстрілу. Переважно кияни дослухались до міської влади, хоча мер не оголошував розширену комендантську годину.

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